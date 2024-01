Zero promili i zero tolerancji. Młodzi kierowcy na celowniku UE

Ile promili alkoholu można mieć w wydychanym powietrzu, by móc prowadzić pojazd mechaniczny? W Unii Europejskiej nie istnieje jednolity przepis określający górną granicę. To już wkrótce może się zmienić, a nowe regulacje obejmą zwłaszcza najmłodszych kierowców.

Choć na ten moment to wyłącznie konsultacje, istnieje spore prawdopodobieństwo, że ich efekt wejdzie w życie. Do końca 2024 roku ma być gotowy nowy projekt europejskiej dyrektywy, która zmieni zasady dotyczące prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu. Państwa członkowskie nie będą mogły decydować o limicie samodzielnie. Skąd ten pomysł? Jak zauważono, to młodzi kierowcy powodują najwięcej wypadków. Gdy do niewielkiego doświadczenia dodamy upojenie alkoholem, nietrudno o katastrofę. Oto co konkretnie chcą zaproponować unijni legislatorzy.

Młodociany kierowca musi być absolutnie trzeźwy

W niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej dopuszczalny limit alkoholu w wydychanym powietrzem to nawet 0,5 promila. Rekordzistą była Wielka Brytania, gdzie limit ten wynosi 0,8 promila, jednak nie jest już członkiem UE. Na ogół limit ten jest jednakowy dla wszystkich, niezależnie od stażu za kółkiem. Teraz ma się to zmienić.

W dyrektywie, nad którą obecnie trwają prace, ma znaleźć się zapis mówiący o dopuszczalnym poziomie alkoholu dla młodocianych kierowców. Ma on wynosić tyle samo w każdym państwie członkowskim UE: 0,0 promila. Dopiero po osiągnięciu danego stażu młody kierowca będzie objęty przepisami specyficznymi dla konkretnego kraju.

Bezwzględne 0,0 promila nawet przez dwa lata

Jeśli dyrektywa wejdzie w życie w obecnie dyskutowanym kształcie, bezwzględne 0,0 promila w wydychanym powietrzu będzie obowiązywało przez dwa lata od momentu uzyskania uprawnień do kierowania danym pojazdem mechanicznym. Dopuszcza się również wyjątek w sytuacji, gdy dany kierowca dysponuje już prawem jazdy innej kategorii. W tym przypadku limit 0,0 promila ma obowiązywać krócej, najprawdopodobniej przez pół roku.

Czy nowe przepisy skutecznie odstraszą młodocianych kierowców przed siadaniem za kierownicą w stanie po spożyciu alkoholu? O tym przekonamy się dopiero po ich implementacji przez poszczególne kraje. A do tego jeszcze daleka droga.

Źródło: Autokult.pl