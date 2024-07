Jak bez samochodu przewieść rower na drugi koniec Polski

O ile przewóz rowerów w kolejach regionalnych nie jest tak dużym problemem, to już przy podróży na dalsze odległości, graniczy czasem z cudem. Tak więc bez samochodu i bagażnika na dachu bądź z tyłu pojazdu, wybranie się na drugi koniec Polski, by odkryć nową trasę rowerową jest ciężkim zadaniem.

Takie tylne bagażniki zaczął jednak montować Flixbus, co może zachęcić niezmotoryzowanych rowerzystów do bardziej odległych wypraw rowerowych. Co więcej, nie trzeba tego robić w pojedynkę, a wybrać się w parze z bliską osobą lub znajomym.

Połączenia autobusowe FlixBusa pokrywają się z wieloma polskimi szlakami rowerowymi. Dzięki temu rowerzyści mogą w wygodny sposób dotrzeć do najpiękniejszych zakątków Polski i Europy, by rozpocząć rowerowe wyprawy lub z nich powrócić. Wśród dostępnych tras znajdują się m.in. połączenia do Zakopanego – serca tatrzańskich szlaków, Olsztyna – bramy do malowniczych Mazur, a nawet do Helsinek – europejskiej stolicy przyjaznej rowerzystom!

Siatka połączeń z możliwym transportem rowerów jest naprawdę imponującą, w zasadzie w okolice każdej trasy czy szlaku rowerowego, możemy się w ten sposób wygodnie przedostać.

Aby skorzystać z tej opcji, wystarczy po wybraniu właściwej trasy, daty oraz liczby podróżujących osób, wskazać liczbę rowerów do przewiezienia. Cena 1 zł za rower zostanie doliczona do końcowej kwoty za bilety - za dwa rowery wychodzi teraz taniej niż opłata serwisowa za rezerwację online.

Dla porównania,- zwykle jest to opłata zryczałtowana, przewóz roweru pociągami dalekobieżnymi PKP Intercity kosztuje 9,10 zł (u konduktora 20 zł), a z regionalnych - Kolejami Śląskimi: 8,40 zł. Z tego co kojarzę, chyba tylko Koleje Mazowieckie umożliwiają przewóz rowerów za darmo.

Flixbus wprowadził tę promocję na cały lipiec z tym, że mowa tu jest jedynie o terminie rezerwacji. W ten sposób więc, możemy przez cały lipiec zarezerwować sobie przejazd z rowerami na sierpień, wrzesień czy bardziej odległy termin.

