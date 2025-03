Europa szuka kolejnej rakiety. Deadline jest dość krótki

W erze, gdy coraz więcej agencji kosmicznych i prywatnych firm spogląda w kierunku gwiazd, Europejska Agencja Kosmiczna nie zamierza pozostawać w tyle. ESA ogłosiła uruchomienie programu European Launcher Challenge, którego celem jest wsparcie rozwoju nowych europejskich systemów wynoszenia ładunków na orbitę. Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie konkurencyjności europejskich firm w dziedzinie transportu kosmicznego oraz umożliwienie bardziej efektywnego dostępu do przestrzeni kosmicznej.

Reklama

Europa chce kolejnej rakiety. Ariane i Vega to za mało

ESA, która dotychczas polegała głównie na rakietach Ariane i Vega, postanowiła otworzyć rynek startów kosmicznych dla nowych firm. Jest to odpowiedź na rosnącą globalną konkurencję w sektorze lotów kosmicznych, gdzie coraz większą rolę odgrywają rakiety wielokrotnego użytku i tańsze, prywatne systemy wynoszenia ładunków.

W ramach ELC ESA zaoferuje dofinansowanie w wysokości do 169 milionów euro dla każdego wybranego projektu. Jak możemy przeczytać w oficjalnym oświadczeniu, program składa się z dwóch głównych komponentów:

Komponent A : Dotyczy dostarczania usług wynoszenia ładunków dla ESA oraz innych instytucjonalnych klientów europejskich w latach 2026-2030.

: Dotyczy dostarczania usług wynoszenia ładunków dla ESA oraz innych instytucjonalnych klientów europejskich w latach 2026-2030. Komponent B: Skupia się na demonstracji ulepszonych zdolności wynoszenia, wymagając co najmniej jednego lotu testowego do 2028 roku.

Czasu na zgłoszenie nie ma dużo, gdyż firmy zainteresowane udziałem mają czas na wysłanie propozycji do 5 maja 2025 roku.

Do udziału w konkursie mogą przystąpić firmy z krajów członkowskich ESA i Unii Europejskiej. Już teraz wiele europejskich firm rozwija własne systemy rakietowe i może być dobrze przygotowanych do rywalizacji. W styczniu 2024 roku firmy takie jak Rocket Factory Augsburg, Latitude, HyImpulse, MaiaSpace, Orbex i The Exploration Company wystosowały list otwarty do ESA, apelując o dodatkowe finansowanie oraz dostęp do kosmodromów, w tym tego w Gujanie Francuskiej.

Dodatkowo, w programie mogą wziąć udział inne europejskie firmy, takie jak hiszpańska PLD Space, brytyjska Skyrora oraz niemiecka Isar Aerospace, która planuje w najbliższych dniach start rakiety Spectrum z kosmodromu w Andøya w Norwegii.

Grafika: ESA