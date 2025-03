Drugi sezon Solo Leveling dobiegł końca. Trzeci ma nie powstać?

Właśnie zakończyła się emisja ostatniego odcinka sezonu lubianego anime Ore dake Level Up na Ken Season 2: Arise from the Shadow. Pomimo tego, że tak bardzo wyczekiwanego i tak dobrze ocenianego anime nie było już dawno, pojawiły się głosy o tym, że kolejnego sezonu po prostu nie będzie.

Sezon drugi Solo Leveling o podtytule "Arise fromy the Shadow" właśnie dobiegł końca, pozostawiając widzów w stanie euforii i niecierpliwego wyczekiwania na kolejne odcinki. Trudno o lepszy przykład anime, które nie tylko spełniło, ale i przekroczyło oczekiwania fanów, dostarczając widowiskowych walk, zapierających dech w piersiach animacji i historii, która wciąga od pierwszej do ostatniej minuty.

Jeżeli jeszcze nie oglądaliście drugiego sezonu, to uważajcie na spojlery.

Solo Leveling wraca w wielkim stylu

Od samego początku sezonu było jasne, że "Solo Leveling" wróciło w wielkim stylu. A-1 Pictures, studio znane z takich hitów jak Kaguya-sama, Sword Art Online, The Seven Deadly Sins i wielu innych, po raz kolejny udowodniło, że potrafi nadać nowy wymiar już i tak spektakularnej estetyce materiału źródłowego. Animacja stała na najwyższym poziomie, a sekwencje walk – zwłaszcza te kluczowe, jak starcie Jinwoo z Królem Mrówek – były mistrzowsko wykonane. Dynamika, płynność ruchów i choreografia starć mogłyby zawstydzić wiele wysokobudżetowych produkcji kinowych.

Fabuła sezonu drugiego prowadziła nas przez kolejne etapy ewolucji Jinwoo jako łowcy, coraz bardziej pogłębiając tajemnicę systemu, który pozwala mu się rozwijać. Otrzymaliśmy emocjonujące momenty, jak dramatyczna scena ratowania Cha Hae-In oraz transformację Króla Mrówek w nowego, potężnego sojusznika Jinwoo – Beru. Co więcej, końcówka sezonu wprowadziła nowe wątki i postaci, które wyraźnie sugerują, że najlepsze dopiero przed nami.

Gigantyczna popularność nie oznacza jednak, że jest to anime doskonałe, mimo że sam nie mogłem oderwać oczu od ekranu. Moim głównym zarzutem jest przede wszystkim nadużywanie motywu "damy w opałach", gdzie główny bohater zmuszony jest do ciągłego ratowania innych, słabszych postaci. Nawet jeżeli wiele z tych sytuacji jest uzasadnionych, tak natłok ich potrafi uderzyć po oczach.

Ponadto twórcy nadużywali cliffhangerów. Dobrze użyty zabieg potrafi wprowadzić trochę niepewności i wzmóc oczekiwanie na nowy odcinek. Nadużywanie tego zabiegu prowadzi jedynie do frustracji. Nawet jeżeli późniejszy suspens wart jest czekania. Odniosłem również wrażenie, że kilka finałowych odcinków było rozciągniętych do granic możliwości. Oczywiście, każda scena była widowiskowa, ale po ich obejrzeniu nie mogłem pozbyć się odczucia, że praktycznie nic się tam nie wydarzyło, by później w następnej chwili wydarzyło się zbyt dużo, w zbyt krótkim czasie.

Trzeci sezon nie powstanie?

Solo Leveling bije wszelkie rekordy popularności. Jeden z odcinków w marcu 2025 roku osiągnął najszybciej 100 tysięcy polubień na CrunchyRoll w historii strony. Pomimo to, w sieci pojawiły się głosy sugerujące, iż trzeci sezon może nie powstać, trudno traktować je poważnie, nawet jeżeli pochodzą one od jednego z producentów. W opublikowanym niedawno odcinku opowiadającym o kulisach powstawania anime, producent Atsushi Kaneko powiedział, że nie wie, co przyniesie przyszłość i że jest niepewny, czy anime będzie kontynuowane.

Informacja ta obiegła media i bardzo szybko dominująca okazała się narracja, że trzeciego sezonu miałoby zabraknąć. Jakoby wszyscy zignorowali jego dalsze słowa, iż jest duża szansa na to, że anime powróci.

"Solo Leveling" nie tylko odnosi ogromne sukcesy na platformach streamingowych, ale również dominuje w rankingach popularności. Nie zabija się kury znoszącej złote jaja, a sukces sezonu drugiego tylko umacnia pozycję tej serii jako jednej z najbardziej dochodowych i pożądanych w świecie anime. Produkcja nie tylko zdobyła serca fanów oryginalnej manhwy, ale także przyciągnęła nowych widzów, którzy wcześniej nie mieli styczności z tym uniwersum.

Finał sezonu drugiego pozostawił nas z wieloma pytaniami i nieukrywanym apetytem na więcej. Przed nami jeszcze dłuższa i bardziej epicka podróż Jinwoo, której nie można zakończyć na obecnym etapie. Świat "Solo Leveling" dopiero się otwiera, a nadchodzące konflikty z Monarchami oraz rozwikłanie tajemnicy systemu zapowiadają widowisko na jeszcze większą skalę. Czy możemy liczyć na trzeci sezon? Odpowiedź wydaje się oczywista: to tylko kwestia czasu.

Grafika: Solo Leveling, A1-Pictures