Za darmo grzech nie skorzystać. Hity w sam raz na weekend

Epic Games Store przyzwyczaił nas do rozdawania darmowych gier, szczególnie w okresie świątecznym. W ostatnich miesiącach oferowano takie tytuły jak Football Manager 2024, które na ten moment nie doczeka się kontynuacji oraz Sniper Ghost Warrior Contracts. Wśród darmowych gier znalazły się także Bear and Breakfast, Empyrion - Galactic Survival i Outliver: Tribulation. Gracze mogli też zdobyć bez wydawania pieniędzy m.in. Invincible Presents: Atom Eve i Kardboard Kings.

Jednak to minione Święta Bożego Narodzenia były najbardziej atrakcyjnym czasem dla dla ludzi szukających darmowej rozrywki. W ofercie znalazły się The Lord of The Rings Return to Moria, Vampire Survivors, Astrea: Six Sided Oracles, TerraTech, Wizard of Legend, Dark and Darker – Legendary Status, DREDGE, Control, Ghostrunner 2, HOT WHEELS UNLEASHED, KILL KNIGHT, Orcs Must Die! 3, Redacted, Sifu, Deliverance oraz Hell Let Loose. Hit za hitem, nie tylko od małych wydawców. Kto przegapił, niech żałuje, bo taka okazja nie powtórzy się szybko.

Epic Games z darmową grą tygodnia. W co zagracie?

Epic Games nie zapomina jednak o graczach i w nowym roku powrócił do standardowego schematu – jednej darmowej gry tygodniowo. W styczniu mieliście szansę przypisać do swoich kont kilka przyjemnych gier. W mijającym tygodniu, do odebrania dostępne było Undying. To gra, w której gracz wciela się w postać Anling – kobiety ugryzionej przez zombie. Jej cel jest jeden – dopilnować, aby jej syn Cody był bezpieczny i żył dalej, gdy ona zmieni się w żywego trupa. Zadaniem gracza jest pomoc w zarządzaniu ograniczonymi zasobami, aby spowolnić infekcję Anling, dbając też o to, żeby bohaterowie nie cierpieli z głodu i pragnienia.

W tym tygodniu Epic Games Store rozpieszcza graczy jeszcze bardziej, gdyż zamiast standardowej, jeden darmowej gry, mamy dwie. I to nie byle jakie gry. Pierwszą z nich jest Beyond Blue, czyli jednoosobowa narracyjna przygoda, która zabierze Cię w głąb bijącego błękitnego serca naszej planety. Odkryj zapierające dech w piersiach cuda oraz niezgłębione tajemnice, jakie skrywa ocean. Jest też HUMANKIND. To pozycja obowiązkowa dla wszystkich fanów strategii i nieco innych mechanik, niż w innych tego typu tytułach. To strategia turowa, w które to od gracza zależy jak ukształtują się dzieje ludzkości — wpływając na jej kulturę, historię i wartości, będzie można stworzyć wymarzoną cywilizację. Dostępne do zakupienia DLC i dodatki urozmaicą rozgrywkę jeszcze bardziej dając graczom wiele nowości i więcej zabawy.

A już w przyszłym tygodniu wielka niespodzianka. Na graczy czekać będzie F1 Manager 2024. To produkcja dla fanów gier kładących nacisk na nieco inny model rozgrywki, która swoją premierę miała w kwietniu ubiegłego roku. Tytuł ten pozwala zbudować swoją własną legendę z jednym z 10 oficjalnych zespołów F1 lub po raz pierwszy tworząc własny team najlepszych kierowców bolidów Formuły 1.