Hity za darmo. Wstyd nie skorzystać

Co w tym tygodniu przygotował dla graczy sklep Epic Games Store? Trzy darmowe gry, z czego jedna to prawdziwa petarda!

Epic Games Store od dawna regularnie obdarowuje graczy darmowymi grami, co stało się już pewnego rodzaju tradycją. Wśród udostępnianych bezpłatnie tytułów można znaleźć zarówno wysokobudżetowe produkcje od znanych wydawców, jak i propozycje przygotowane przez niezależnych deweloperów, którzy dzięki temu mają okazję zaprezentować swoje dzieła szerszej publiczności. Co tydzień pojawiają się nowe gry, a rok 2025 obfitował już w interesujące pozycje warte sprawdzenia lub dodania do swojej kolekcji. Wśród nich znalazły się m.in. Escape Academy, Behind the Frame: The Finest Scenery, Undying, Beyond Blue, HUMANKIND, F1 Manager 2024, Mages of Mystralia oraz Them's Fightin' Herds.

Ostatnio udostępniono także mniejsze produkcje, takie jak Firestone Online Idle RPG, pakiet powitalny do Albion Online czy CHUCHEL od twórców Botaniculi.D Do czwartku mieliście możliwość przypisania do kont Dead Island 2 – czyli drugiej odsłony popularnej serii z zombiakami oraz Happy Game, czyli najnowszej produkcji studia Amanita Design, która zadebiutowała w 2021 r. To przygodówka, w której od gracza zależy, czy główny bohater po zapadnięciu w koszmarny sen znów będzie mógł się uśmiechać.

A co w tym tygodniu przygotował sklep? Na graczy czekają prawdziwe hity

W tym tygodniu mamy trzy gry – wszystkie od mniejszych studiów, ale nie znaczy, że są grosze od najdroższych tytułów od dużych studiów i jeszcze większych wydawców. Nic z tych rzeczy, tym bardziej, że jedną z darmowych pozycji do zgarnięcia jest Sifu, które już było dostępne bezpłatnie w Epic Games Store w ramach bożonarodzeniowego szaleństwa, gdzie sklep rozdał kilkanaście naprawdę mocnych gier.

Macie już Sifu w swojej bibliotece? Na pocieszenie, Epic ma jeszcze dwie darmowe gry w tym tygodniu, w tym jedną premierę. To Deliver At All Costs, czyli szalona i zwariowana gra akcji łącząca różne gatunki.

Jest rok 1959. To czas rock'n'rolla, sukienek w kropki i nieustannego strachu przed nuklearną zagładą. Wciel się w Winstona Greena – pechowego kuriera z ognistym temperamentem i tajemniczą przeszłością – i dostarczaj niekonwencjonalne ładunki, pozostawiając za sobą chaos i zniszczenie. Musisz dostarczyć towar za wszelką cenę!

Jest też Gigapocalypse – to inspirowana klasycznymi filmami o potworach produkcja, w której gracz wciela się właśnie w jednego z nich siejąc strach i zniszczenie. A wszystko to podane w sposób zbliżony do produkcji retro, które wciągają przede wszystkim sposobem rozgrywki i miodnością, której nie brakuje tej właśnie grze.

A co za tydzień? Dwie darmowe, tajemnicze gry. Co to będzie? Nie sposób zgadnąć, gdyż sklep nie zdradza niczego, a obrazki zapowiadające te tytuły nie zdradzają niczego. Trzeba się uzbroić w cierpliwość i poczekać do najbliższego czwartku, do godziny 17:00. Ostatnie tygodnie pokazują jednak, że gracze mają niepowtarzalną okazję dodania do swoich bibliotek ciekawych i wciągających produkcji, w które warto zagrać. A kto nie skorzysta, niech żałuje, gdyż zapewne promocje te szybko się nie powtórzą.