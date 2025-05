Wiemy kto stanie za kamerą ekranizacji mrocznej historii z autorem Gry o Tron na pokładzie

Wiemy kto stanie za kamerą ekranizacji uwielbianej gry Elden Ring

Uwielbiane przez fanów kina na całym świecie studio A24 (oscarowe: Wszystko wszędzie naraz, Wieloryb czy Ex Machina) potwierdziło autentyczność krążących od tygodni plotek. Wiadomo już, kto stanie za kamerą zapowiadanej ekranizacji hitu z 2022 roku, gry Elden Ring autorstwa kultowego studia From Software, przy której pomagał stworzyć świat sam autor Gry o Tron – George R.R. Martin.

Będzie to reżyser Alex Garland, który współpracuje z A24 niemalże ekskluzywnie. W świecie kina robi hałas już od ponad dwóch dekad. Wielki ślad odcisnął na całej branży dzięki jego scenariuszowi do 28 dni później Danny'ego Boyle'a (pracuje także nad nową trylogią dla Sony, 28 lat później), a do tego pracował przy reboocie Dredda z 2012 roku, który był bardzo udanym filmem akcji dla dorosłych. Szumu narobił także jego debiut reżyserski, stworzony właśnie z A24. Ex Machina z 2014 roku zdobyła ogromne uznanie wśród krytyków z całego świata, dostarczając nominację do Oscara oraz wiele brytyjskich nagród.

Garland nie zwalniał tempa i znów namieszał w branży, lecz tym razem robiąc małą pauzę we współpracy z A24 i zajrzał do Paramountu. Ze studiem został stworzony film Anihilacja dla Netflixa, który pozostaje jednym z najlepszych filmów science fiction platformy.

Gracze również mogą kojarzyć to nazwisko, bowiem praca przy ekranizacji uwielbianej gry gatunku soulslike Elden Ring studia From Software, nie jest pierwszym tańcem z tą branżą. Wcześniej Alex Garland pomagał przy tworzeniu i nadzorowaniu historii dla ciepło przyjętej gry Enslaved: Odyssey to the West oraz DmC:DevilMayCry. Niestety poza informacjami o studiu odpowiedzialnym za ekranizację oraz teraz jej reżyserem, nie mamy żadnych więcej informacji o kinowym Elden Ringu.

