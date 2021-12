22 gry na które warto czekać w 2022 roku

Przyszły rok zapowiada się na prawdziwy raj dla posiadaczy Game Passa, PlayStation 5 otrzyma sporo solidnych pozycji, które mogą po części uwolnić moc nowej generacji, a i Nintendo Switch doczeka się mnóstwa świetnych gier ekskluzywnych. Niezależnie od tego, na jakich platformach gracie, może być ciężko ze znalezieniem na wszystko czasu. Oto lista najbardziej oczekiwanych gier 2022 roku!

Pokémon Legends: Arceus - 28 stycznia 2022

Pierwsza gra osadzona w uniwersum Pokemonów z otwartym światem. Ogromne i przepiękne lokacje, cudowna oprawa graficzna i niesamowicie ciekawy zamysł rozgrywki, który śnił się od lat wielu fanom serii. Łapanie kieszonkowych stworków nigdy nie było tak ekscytujące i przyjemne - a tę pięknie wyglądającą eksperymentalną odsłonę dostaniemy już pod koniec stycznia na Nintendo Switch. Wspaniała odskocznia od tradycyjnej formuły, która może podbić serca wielu nowych graczy.

Dying Light 2: Stay Human - 4 lutego 2022

Dying Light 2 przeszło długą drogę z wieloma ostrymi zakrętami. Pomimo masy problemów po drodze, polskiemu deweloperowi udało się odeprzeć klątwę Dead Island 2 i ukończyć sequel świetnie przyjętego Dying Light, który niedawno pokrył się złotem. Produkcja trafi w ręce graczy już na początku lutego - i patrząc na wszystkie pokazywane materiały, naprawdę mamy na co czekać. Rozbudowana rozgrywka, elektryzujący system walki, świetnie wyglądający parkour i przerażający świat - brzmi jak recepta na sukces i oby tak właśnie się stało.

Horizon Forbidden West - 18 lutego 2022

Horizon Forbidden West to bezpośrednia kontynuacja wydanego w 2017 roku Horizon Zero Dawn. W sequelu ponownie wcielimy się w Aloy, która tym razem uda się na zachód postapokaliptycznej Ameryki. Produkcja oferuje ogromny, otwarty świat z masą aktywności i NPC, a do tego w nadchodzącej odsłonie możemy spodziewać się wielu stylów rozgrywki, masy nowych maszyn, elementów RPG i przepięknych lokacji. Palmy, rafy koralowe, plaże oblegane przez przerażające maszyny… brakuje drinków w kokosie do pełni szczęścia.

Elden Ring - 25 lutego 2022

Hidetaka Miyazaki, George R. R. Martin, otwarty świat, soulslike. Jeśli po tym opisie macie jakiekolwiek wątpliwości co do jakości nadchodzącej gry FromSoftware, to nie wiem, co może Was przekonać. Z jednej strony japoński geniusz odpowiedzialny za serię Dark Souls i Bloodborne, z drugiej strony człowiek odpowiedzialny za świat Gry o Tron. To nie może się nie udać, a potwierdza to jedynie tekst Piotra Kurka o testach sieciowych gry, które miały miejsce niedawno.

Gran Turismo 7 - 4 marca 2022

Produkcja która podgrzewa atmosferę w domach wszystkich fanów motoryzacji. Gran Turismo to seria stawiająca mocno na realizm - patrząc po zwiastunach można spokojnie zauważyć, że poza realistyczną i angażującą rozgrywką, jedną z głównych zalet siódmej części będzie jej grafika. Gra prezentuje się wręcz obłędnie i może zrobić ogromne wrażenie na PlayStation 5.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl - 28 kwietnia 2022

Chyba nikomu nie trzeba przedstawiać serii S.T.A.L.K.E.R.. Po wielu latach doczekaliśmy się oficjalnej kontynuacji, która na pierwszych materiałach wygląda wspaniale. W sequelu ponownie akcja zabierze nas do postapokaliptycznej Zony, dając nam tym razem do dyspozycji wielki i rozbudowany otwarty świat. Wszyscy gracze mają kolosalne oczekiwania względem S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl - wierzę, że GSC Game World stanie na wysokości zadania i dostarczy nam produkcję, która ponownie rozkocha w sobie fanów starszych odsłon.

Kirby and the Forgotten Land - wiosna 2022

Słodka, różowa kulka (będąca jednocześnie najpotężniejszym stworzeniem w całym uniwersum) w postapokaliptycznych realiach z dość otwartym światem. Kirby and the Forgotten Land to przygodówka 3D z platformowymi elementami i nowym dla serii klimatem. Jak to się stało, że Kirby znalazł się w takim świecie? Co zrobi, żeby się z niego wydostać? Wszystkiego dowiemy się już najbliższej wiosny.

Redfall - lato 2022

Kolejna gra od Arkane Studios, ekipy odpowiedzialnej za serię Dishonored i jedną z najlepszych gier 2021 roku, czyli Deathloop. Redfall to pierwszoosobowy FPS z otwartym światem, który przeniesie nas na tytułową wyspę znajdującą się w stanie Massachusetts. Miejsce to zostało zaatakowane przez wampiry, które doprowadziły do zaćmienia słońca, odcinając wyspę od świata zewnętrznego - co za tym idzie, również mieszkańców. Gracz wcieli się właśnie w jednego z ocalałych, starając się odkryć zamiary wampirów i oczywiście pokrzyżować ich plany.

Saints Row - 23 sierpnia 2022

Saints Row powraca, jednak w formie rebootu. Najnowsza część przeniesie nas do słonecznego Santo Ileso, największej mapy w historii serii, i pokaże graczom początki słynnego gangu Świętych. Reboot połączy absurdalny humor z poprzednich części z delikatnie odświeżonym typem rozgrywki. Materiały z gry wyglądają naprawdę obiecująco, a po eksperymentalnej czwartej części, serii przyda się lekkie zejście na ziemię.

God of War Ragnarök - 30 sierpnia 2022

Akcja Ragnarok dzieje się około 3 lata po wydarzeniach z odsłony z 2018 roku. Starszy już Atreus będzie musiał zaakceptować swoje przeznaczenie i wybrać się na niesamowicie długą i niebezpieczną podróż ze swoim ojcem Kratosem, spotykając po drodze takie osobistości jak Thor, Týr czy Freja. Klimatyczny świat, niesamowita fabuła, potężny system walki - to możemy brać za pewnik w najnowszym God of War. Jest na co czekać.

Starfield - 11 listopada 2022

Wielki projekt Bethesdy, przez wielu nazywany “Skyrimem w kosmosie”. Nie znamy wielu szczegółów, ale rozmach z jakim gra została zapowiedziana, ilość oczekiwań oraz fakt, że jest to pierwsze nowe IP Bethesdy od 25 lat sprawia, że ciężko nie czekać na końcówkę 2022 roku!

Ghostwire: Tokyo - 2022

Przygodowa gra akcji przepełniona mrocznym klimatem, japońskim folklorem, okultystycznymi motywami i nadprzyrodzonymi wydarzeniami. Demoniczni wrogowie, specjalne umiejętności i przepiękne, oświetlone neonami ulice Tokio. Nad Ghostwire: Tokyo pracuje ekipa odpowiedzialna za The Evil Within, co jeszcze bardziej napawa optymizmem. Czarny koń 2022 roku? Bardzo możliwe.

Gotham Knights - 2022

Batman nie żyje. Gotham City zaczyna przypominać całkowicie inne miasto, brakuje w nim porządku - czas temu zapobiec. Po odejściu Mrocznego rycerza rządy nad miastem musi objąć czwórka bohaterów: Red Hood, Nightwing, Robin i Batgirl. W tej przygodowej grze akcji z otwartym światem przyjdzie nam poznać losy całej czwórki, która ma ręce pełne roboty i musi dopilnować, żeby Gotham City przetrwało. Prawdziwa gratka dla fanów DC - oby finalny produkt był tak dobry, jak się zapowiada.

Lord of the Rings: Gollum - 2022

Przygodowa gra osadzona w uniwersum Tolkiena, w której wcielimy się w… Golluma. Gra przeprowadzi nas przez mnóstwo lokalizacji ze Śródziemia, oferując ciekawą, niejednokrotnie skradankową czy platformową rozgrywkę. Całość zapowiada się ciekawie, chociaż nadal brakuje dokładnych szczegółów. Niemniej jednak, z pewnością jest to jedna z najciekawszych gier, mających swoją premierę w 2022 roku.

Slime Rancher 2 - 2022

Slime Rancher 2 to kontynuacja ciepło przyjętego sandboxa, w którym… hodujemy piękne i słodkie slime’y. W sequelu ponownie wcielimy się w Beatrix LeBeau, lecz tym razem udamy się Tęczową Wyspę w celu rozgryzienia starożytnej technologii i masy tajemnic, oraz - przede wszystkim - poznania nowych gatunków uroczych glutów!

Atomic Heart - 2022

Atomic Heart to wyjątkowa produkcja, nad którą pracuje niezależne rosyjskie studio Mundfish. Akcja shootera FPP przeniesie nas do retrofuturystycznej wersji Związku Radzieckiego. Psychodeliczna atmosfera, specjalne moce, niepokój budzony przez dosyć straszny klimat i niecodziennych przeciwników… to musi się udać.

Stray - 2022

Chcieliście kiedyś podróżować po cyberpunkowym świecie zamieszkałym w pełni przez roboty, w dodatku jako kot? No dobra, wiem, że wszyscy chcieli. To nam umożliwi gra Stray, która wygląda obłędnie, a jej zamysł fabularny jest jeszcze lepszy - ludzie są już wyłącznie wspomnieniem i cały świat jest przepełniony robotami. Pośród mechanicznych mieszkańców znalazł się zbłąkany kotek - i to właśnie w niego się wcielimy. Zadaniem naszego głównego bohatera będzie rozwiązanie ogromnej tajemnicy i wydostanie się z metropolii w celu odszukania i dołączenia do rodziny.

Splatoon 3 - 2022

Splatoon 3 to… po prostu kolejny Splatoon. Tylko tyle i aż tyle. Jedna z najświeższych marek Nintendo udowodniła jednak, że potrafi wciągnąć mnóstwo graczy na wiele godzin. W trzeciej części opuścimy jednak znane do tej pory Inkopolis i przeniesiemy się do znajdującego się na obrzeżach regionu Splatlands, gdzie znajduje się miasto Splatsville. Nowe wyzwania, nowe lokacje, lecz ten sam fenomenalny core rozgrywki. Pozycja obowiązkowa dla każdego posiadacza Nintendo Switch.

A Plague Tale: Requiem - 2022

A Plague Tale: Requiem to kontynuacja wydanego w 2019 roku A Plague Tale: Innocence. Ponownie będziemy śledzić losy Amicii i Hugo w XIV-wiecznej francji, opanowanej przez wojnę i tytułową plagę. Ciężki klimat, emocjonalny rollercoaster i piękne widoki - to z pewnością nas czeka. Niestety nie znamy dokładnej daty premiery produkcji opracowanej przez Asobo Studio.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope - 2022

Współpraca Ubisoftu z Nintendo, czego efektem było Mario + Rabidds Kingdom Battle, łączące w sobie uniwersum Mario i Kórlików z Raymana. Fuzja w postaci taktycznego RPG została przyjęta bardzo ciepło przez graczy, w związku z czym doczekamy się kontynuacji. W Sparks of Hope przeniesiemy się troszkę wyżej i będziemy przemierzać całą galaktykę w celu uwolnienia tytułowych Iskier, które obdarzą członków naszej ekipy specjalnymi umiejętnościami.

Hogwarts Legacy - 2022

Hogwarts Legacy to spełnienie marzeń wszystkich fanów uniwersum Harry’ego Pottera. Rozbudowana gra RPG, w której wcielimy się w młodego czarodzieja lub czarodziejkę i będziemy uczyć się wszystkiego od podstaw w legendarnym Hogwarcie. Produkcja przeniesie nas do XIX wieku i przedstawi wydarzenia odbywające się na długo przed tymi znanymi z książek czy filmów. Fantastyczne uniwersum całkowicie otworzy się przed graczami i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Hogwarts Legacy zdoła zachwycić nawet tych graczy, którzy nie są zagłębieni w uniwersum stworzone przez J.K. Rowling.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 - 2022

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - to chyba gra, której nie trzeba przedstawiać nikomu. Kontynuacja to była wyłącznie kwestia czasu i jak niedawno ogłosiło Nintendo, sequel ma trafić na nasze Switche jeszcze w tym roku. Breath of the Wild 2 będzie utrzymane w dużo mroczniejszym klimacie i zaoferuje wiele nowości w rozgrywce. Druga część tego arcydzieła zwyczajnie nie może się nie udać i na tym etapie spokojnie można już przyznać, że będzie to murowany kandydat do gry roku.

Na którą z wymienionych gier czekacie najbardziej? Na jakich platformach będziecie grać w 2022 roku? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!