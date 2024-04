Epic Games rozdaje za darmo gry. Takich hitów dawno nie było

Epic Games Store może i nie jest najpopularniejszym sklepem z grami, ale przewyższa Steam w jednym, konkretnym aspekcie. Platforma rozpieszcza graczy darmowymi grami. I to nie tylko "indykami" wartymi kilka złotych. Na przestrzeni ostatnich lat w sklepie pojawiło się zatrzęsienie tytułów od największych deweloperów, które bez wydawania złotówki można było dodać do swojego konta – na stałe (a przynamniej do momentu, w którym ktoś nie zdecyduje się na usunięcie gry ze sklepu i z naszego konta). Partnerami Epic Games są poważne studia i wydawcy, którzy chętnie dzielą się swoimi mocnymi markami.

Sklep rozpieszcza darmowymi grami niemal non stop, z czego największe szaleństwo ma miejsce w okolicach świąt, gdzie na platformie czeka cały zestaw prezentów. Tak też było w zeszłym roku, gdzie gracze mieli możliwość odebrania aż 17 darmowych gier w ramach świątecznej wyprzedaży. Grom za 0 zł towarzyszyły również darmowe dodatki do najpopularniejszych tytułów, w tym do Fall Guys, Warframe, Honkai Impact 3rd, Disney Speedstorm, Idle Champions of the Forgotten Realms, SYNCED, World of Warships i EVE Online.

The Outer Worlds i Thief za darmo. Jak skorzystać z oferty?

Firma przyzwyczaiła nas jednak, że każdego tygodnia mamy jeden darmowy tytułów do odebrania. Ostatnio były to skromniejsze produkcje pokroju Islets, Call of the Wild: The Angler, czy Dakar Desert Rally. Kwiecień zaczyna się jednak z przytupem, gdyż w sklepie czekają dwie mocne gry: The Outer Worlds w wersji Spacer's Choice Edition:

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition to podstawowa gra i wszystkie dodatki w formie kompletnej odsłony uwielbianego tytułu RPG od Obsidian Entertainment. Tę zremasterowaną, uznaną przez krytyków grę RPG zoptymalizowano tak, aby stworzyć jak najlepszą wersję The Outer Worlds... nawet jeśli postanowisz być w niej najgorszą możliwą wersją.

Do odebrania jest także Thief:

W Thief, mistrz złodziejstwa Garrett wyłania się z ukrycia i wkracza do miasta. To zdradzieckie miejsce, gdzie Baron's Watch tworzy atmosferę strachu i opresji, a Garrett może ufać jedynie swoim złodziejskim umiejętnościom. Przed tym wykwintnym złodziejem nie umkną nawet najbardziej ostrożni obywatele wraz ze swoim najpilniej strzeżonym dobytkiem.

Ale to jeszcze nie koniec. W przyszłym tygodniu, a konkretnie 11 kwietnia, do odebrania za darmo będzie Ghostrunner od studia One More Level i 3D Realms: