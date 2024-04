Te zwierzęta to bezwzględni drapieżnicy. Już wiemy, jak je efektywnie monitorować

W ostatnich latach inwazja szerszeni azjatyckich, w tym Vespa velutina, stała się poważnym problemem dla ekosystemów w Europie. Drapieżne i niebezpieczne m.in. dla pszczół miodnych owady pochodzące z Azji Południowo-Wschodniej znane są ze swojej agresywnej natury i zdolności do szybkiego rozmnażania się — to zaś stanowi dla nas poważne zagrożenie.

Zespół naukowców z University of Exeter postanowił stworzyć nowoczesne narzędzie, które pomagałoby w szybkim i skutecznym monitorowaniu oraz zwalczaniu inwazyjnego gatunku. Efektem ich pracy jest system VespAI, oparty (jak sama nazwa wskazuje) na sztucznej inteligencji, który pozwala na wczesne wykrywanie i śledzenie szerszeni azjatyckich.

Mechanizm działania VespAI opiera się na przyciąganiu szerszeni do specjalnej stacji monitorującej wyposażonej w kamery i niewielki czip. Szerszenie, przylatując do stacji, lądują na gąbce nasączonej pokarmem, a kamera rejestruje ich obraz. Następnie sztuczna inteligencja analizuje zebrane dane, sprawdzając, czy rzeczywiście są to szerszenie azjatyckie. W przypadku wykrycia tych drapieżnych owadów system automatycznie wysyła powiadomienie na telefon lub komputer operatora.

Jednym z kluczowych elementów VespAI jest jego zdolność do wczesnego wykrywania pojawienia się szerszeni azjatyckich na danym obszarze. Dzięki temu możliwe jest szybkie podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych, uniemożliwiających rozmnażanie się, czy też zlokalizowanie ich gniazd (i ich późniejsze usunięcie). Znaczącym atutem systemu jest również jego niewielka cena, co sprawia, że może być szeroko stosowany przez różne podmioty, od instytucji rządowych, aż po gospodarstwa pszczelarskie. Ta ostatnia perspektywa zdecydowanie ucieszy wszystkich tych właścicieli uli, którzy kiedykolwiek ucierpieli z powodu obcych gatunków szerszeni. Te z powodu ocieplania się klimatu, coraz częściej wędrują do Europy i czują się tutaj jak u siebie.

Dotychczasowa strategia reagowania na inwazję szerszeni azjatyckich w Europie opierała się głównie na zgłoszeniach od ludzi, co często było powodem niepotrzebnego angażowania specjalistów: wszystko dlatego, że ludzie często mylili się w identyfikacji gatunku. Dzięki VespAI, ryzyko wystąpienia jakichkolwiek pomyłek jest bardzo niewielkie.

System został przetestowany już na wyspie Jersey w Wielkiej Brytanii, gdzie inwazja szerszeni azjatyckich jest szczególnie dotkliwa. Wyniki testów były zachęcające — to otworzyło drogę do dalszej implementacji systemu we współpracy z rządem Wielkiej Brytanii oraz innymi instytucjami zajmującymi się ochroną pszczół i środowiska.

Publikacja naukowa na temat VespAI ukazała się w Communications Biology, gdzie udokumentowano wysoką skuteczność systemu w walce z tymi szkodnikami. Od dłuższego czasu wiele mówiło się o ogromnym zagrożeniu dla pszczół ze strony gatunków inwazyjnych z Azji — wygląda na to, że reguły gry się zmieniają i ochrona europejskich ekosystemów dzięki AI będzie odrobinę łatwiejsza.