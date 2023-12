Empik GoBook 2 - recenzja. Testujemy czytnik ebooków z aplikacją Empik Go

Premiera pierwszego czytnika brandowanego przez Empik była nie lada wydarzeniem. Nie ze względów technicznych, bo to delikatnie zmodyfikowany czytnik PocketBooka, ale z powodu sytuacji na rynku, gdzie ebooki są dla wielu osób sporą niewiadomą. Wyjście naprzeciw takim użytkownikom z w pełni przystosowanym do polskich warunków urządzeniem i ekosystemem może coś zmienić, więc nic dziwnego, że Empik postanowił kontynuować swoje starania z zupełnie nowym modelem.

Empik GoBook 2 bazuje na znanym modelu PocketBook Verse. Zmieniony kolor obudowy oraz obecność zupełnie nowej aplikacji Empik Go to dwie najważniejsze zmiany, o których trzeba wiedzieć. Poza tym, propozycja sprzętowa Empiku nie zaskoczy nas niczym więcej. Względem wcześniejszego GoBooka zyskujemy więc nieco lepszą specyfikację, złącze USB-C i potrzebne zmiany w aplikacji. To wszystko wydaje się tworzyć kompletne urządzenie do czytania i to nie tylko ebooków w abonamencie lub ze sklepu Empiku. Czy takie dobre wrażenie sprzęt robi także po dwóch tygodniach?

Empik GoBook 2 - specyfikacja

Parametry ekranu

Przekątna ekranu: 6 "

Rozdzielczość ekranu: 1024 x 758 pikseli

Wyświetlacz: E-Ink Carta

Podświetlenie ekranu: tak, SMARTlight

Wielostopniowe podświetlenie ekranu: tak

Ekran dotykowy: tak

Obsługiwane pliki

Formaty e-booków: ACSM, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.zip, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TCR , TXT

Formaty graficzne: JPEG, BMP, PNG, TIFF

Parametry techniczne i funkcje

Pamięć wbudowana: 8 GB

Czytnik kart pamięci: microSD

Obsługiwana wielkość kart pamięci: do 32 GB

Złącze USB: tak

Łączność bezprzewodowa: WiFi

Menu w języku polskim: tak

Parametry fizyczne

Kolor obudowy: turkusowy (Sky Lagoon)

Wymiary: 108 x 156 x 7,6 mm

Waga: 182 g

Wyposażenie: kabel USB, instrukcja

Empik GoBook 2 - wrażenia

W czasie testów zdołałem przeczytać półtorej książki, co w pewnym stopniu dobrze świadczy o samym tytule, ale oznacza też, że czytnik stał się niemal przezroczysty podczas codziennej lektury. Do dziś najlepiej wspominam pierwszego Kindle Oasis, który (bez okładki) leżał perfekcyjnie w dłoni, był fenomenalnie wyważony, a przyciski do zmiany stron znajdowały się w idealnym (nie przesadzam) miejscu. Przygodę z pierwszym Empik GoBook wspominałem bardzo miło, ale najwięcej zastrzeżeń miałem do delikatnej konstrukcji tego czytnika i zabierałem go ze sobą tylko w solidnym etui. Czytało mi się na nim wygodnie, więc byłem ciekaw, co zmieni się w codzienności z nowym modelem.

Budowa i solidność wykonania Empik GoBook 2 prezentują się znacznie, znacznie lepiej. Wzmocniona konstrukcja jest wyczuwalna od razu po wzięciu czytnika do ręki. Plecki nie są gładkie, lecz posiadają poziomie regularne wcięcia. Delikatnie podnosi to komfort trzymania czytnika, ale dość śliski plastik powoduje, że czasami i tak może nam się wyślizgnąć z dłoni. W kontekście ergonomii nowego modelu będę jednak krytyczny. Mniej widoczne i trudniej dostępne przyciski powodują, że chętniej korzystam ze zmiany stron za pomocą ekranu dotykowego - to coś, czego się nie spodziewałem i znacznie wygodniej korzystało mi się z poprzedniego modelu. Posiadał on też delikatnie zaokrąglenia, które pozwalały bardziej komfortowo i pewnie chwycić czytnik, podczas gdy Empik GoBook 2 jest bardziej kanciasty, co mi nie do końca odpowiada.

Na tym jednak mógłbym zakończyć krytykę nowego czytnika Empiku, ponieważ pozostałe kwestie to albo drobne i trafne szlify, albo konkretne i potrzebne zmiany. Ekran E Ink Carta, posiada przekątną 6 cali i oferuje rozdzielczość 1072 x 758 pikseli, co daje nam 212 piksela na cal. Jest oczywiście podświetlany i pozwala na regulację barwy, więc możemy wybrać bardziej ciepły odcień podświetlenia, gdy czytamy w mroku, a to będzie delikatniejsze dla naszych oczu. Nawigacja odbywa się dotykowo plus za pomocą przycisków. Ich role mogą być niemalże dowolnie przypisane - zrobimy to w ustawieniach.

Empik GoBook 2 - dostosuj rolę przycisków, tapnięć i gestów

Podobnie sprawa wygląda z personalizacją działania wybranych obszarów ekranu podczas czytania - sami wskazujemy, które miejsca będą zmieniać strony, włączać panel ustawień czy sterować jasnością/barwą światła. Do dyspozycji mamy 8 obszarów skrajnych i jeden na środku. Oprócz tapnięć w ekran, spersonalizować można też kilka gestów (muśnięć) o powierzchię ekranu. Do wyboru do koloru! To wszystko jest bardzo, bardzo wygodne i pozwala jednokrotnie przygotować czytnik na miesiące czy lata czytania na swoich zasadach. Co więcej, jeśli producent - PocketBook - przygotuje aktualizację dla swojego czytnika Verso, to wygląda na to, że wszystkie poprawki i nowości pojawią się także na Empik GoBook 2.

Czytnik Empik GoBook 2 bez problemu radzi sobie ze wszystkimi potrzebnymi formatami (ACSM, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB (DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TCR, TXT, JPEG, BMP, PNG, TIFF). Jeżeli będziecie chcieli zapoznać się z zakupionymi wcześniej ebookami i dokumentami w dowolnym z tych formatów, to nie napotkacie żadnych przeszkód. W takiej sytuacji możliwości Empik GoBook 2 są dość podstawowe, jeżeli chodzi o personalizację marginesów, czcionki czy rozmiaru tekstu, ale to naprawdę wystarczająca ilość opcji, by móc być zadowolonym. Szczególnie na początku przygody z czytaniem, a chyba głównie do takich osób czytnik jest kierowany. Największym atutem urządzenia ma być jednak bliska integracja z usługą Empik Go, która notabene przeszła kilka większych zmian, gdzie pojawiły się nowe abonamenty i ograniczenia.

Nowa aplikacja Empik Go na Empik GoBook 2

Empik GoBook 2 przeciwnie jednak ograniczeń jest pozbawiony, bo w odróżnieniu od pierwszego modelu, pozwala na przeglądanie oferty usługi bezpośrednio na czytniku i dodawanie ebooków do własnej biblioteki. Wtedy od razu można je pobierać do czytania, więc zażegnano potrzebę sięgania po smartfon, by w aplikacji Empik Go szukać ebooków i zapisywać w cyfrowej biblioteczce. Nowa wersja aplikacji trafia tylko na nowy czytnik Empik GoBook 2, więc posiadacze wcześniejszego modelu mogą być trochę rozczarowani brakiem aktualizacji. Czy takowa nigdy się nie pojawi? To naprawdę mało prawdopodobne, ale Empik może w końcu zmienić zdanie.

Z dodatków Empik GoBook 2 nie zaoferuje nam jednak zbyt wiele. Wbudowany słownik działa tylko w języku angielskim, wgrane aplikacje, jak czytnik RSS czy przeglądarka internetowa to jedynie (nieaktualizowane) bajery od PocketBooka. Czytnik nie obsługuje plików audio, więc nie posłuchamy własnych audiobooków czy tych z oferty Empik Go. Bez przeszkód możemy jednak skorzystać z czytnika kart pamięci microSD, więc dla niektórych może być bardzo wygodny sposób na zabieranie ze sobą opasłej biblioteczki lub szybsze żonglowanie plikami.

Jedną z kluczowych zmian jest również pojawienie się złącza USB-C. Poprzednik używał portu microUSB do ładowania i transferu danych i był chyba moim jedynym (poza mini-odkurzaczem biurka) urządzeniem, które ładowałem z użyciem takiej wtyczki. Teraz Empik GoBook 2 naładujemy za pomocą uniwersalnego przewodu, który albo mamy zawsze ze sobą, albo pożyczymy od innych, bo są tak popularne.

Empik GoBook 2 - dla kogo jest ten czytnik?

Dla początkującego, ale i w miarę wymagającego czytelnika Empik GoBook 2 może być bardzo dobrym czytnikiem. W promocji kupimy go za 529 zł i w pakiecie dostajemy 60 dni abonament Empik Go mini. To pozwala szybko i bezboleśnie rozpocząć przygodę z czytaniem, a dla bardziej zaprawionych użytkowników Empik GoBook 2 może okazać się dobrą alternatywą dla Kindle'a, który nie pozwala na tyle swobody w personalizacji urządzenia. Poza jedną wspomnianą wadą (przyciski), trudno mu tak naprawdę cokolwiek zarzucić. Tym bardziej, że na liście aplikacji znajdziecie konkurencyjną dla Empik Go usługę Legimi, z której możecie skorzystać na tym samym czytniku.

Czytnik do recenzji dostarczył Empik.