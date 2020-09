empik premium free

To dobra decyzja, czekam na kolejny krok Empiku

W przedpremierowej rozmowie na temat nowości od szefa Empik Premium Piotra Frankowskiego dowiedziałem się, że Empik nie docenił sieci własnych salonów w kontekście sprzedaży subskrypcji. Nie ujawnił, jak rozkłada się balans pomiędzy transakcjami dokonywanymi online i offline, ale skoro rezultaty zaskoczyły sam Empik, to nie mówimy tu o marginalnym udziale salonów. To pokazuje, jak silnym elementem oferty Empiku są stacjonarne sklepy, dlatego mam nadzieję, że nie będzie to wstrzymywać kolejnych nowości w Empik Premium.

Chcą rywalizować ze Spotify, Audioteką i Legimi. W co gra Empik?

A potencjał jest całkiem spory, szczególnie gdy spojrzymy na firmę, która to już zrobiła – darmowa dostawa każdej paczki (nawet następnego dnia) i cały pakiet usług cyfrowych w ramach jednej opłaty to coś, do czego powinien dążyć Empik. Dziś bowiem rozdzielenie oferty na Empik Premium, Empik Go (kilka wariantów) oraz Empik Music może wprowadzać nieco zamieszania dla tych, którzy korzystają z całego pakietu usług. Piotr Frankowski nie wyklucza, że do takiej konsolidacji dojdzie, ale wyraźnie widać, że firma jest teraz skupiona przede wszystkim na stworzeniu propozycji dla szerokiego grona (potencjalnych) klientów.