Jak mieć emotki z iOS na Androidzie? Nie trzeba kupować iPhone'a, by cieszyć się emotkami z jego systemu.

Emotikony stały się integralną częścią naszej komunikacji i dziś są w stanie przekazać więcej niż tysiąc słów. Emotek używamy w komunikacji ze znajomymi, w social mediach, a i nie raz możemy znaleźć je nawet w reklamach czy komunikatach dużych firm. Emotki są dziś wszędzie i nigdzie się nie wybierają. Jednocześnie jednak, każda firma podchodzi do tematu inaczej i te same emotikony na iOS wyglądają inaczej, niż w przypadku Androida.

To z kolei może przeszkadzać części użytkowników, którym emotki z iPhone'a po prostu bardziej się podobają. Na szczęście dla nich w przypadku telefonów z Androidem są dwa sposoby, by zmienić wygląd emotikonów na takie, które są na iOS. Oto jak to zrobić.

Emotki z iOS na Androidzie? Pobieramy klawiaturę

Jeżeli chcemy zainstalować emotikony z iPhone'a na Androidzie, konieczna będzie nam do tego klawiatura, która zawiera taki zestaw. Na szczęście w sklepie Google Play mamy aż nadto propozycji różnych klawiatur, w których znajdziemy właśnie takie emotikonki.

W sklepie Play mamy co najmniej kilka klawiatur do wyboru. Jest tam między innymi Green Apple Keyboard czy Kika Keyboard. Propozycji jest dużo więcej i wystarczy, że wpiszemy w Google Play Store "iPhone Emojis" i wyskoczy nam naprawdę wiele propozycji klawiatur, pozwalających na taką zmianę .

Instalując taką klawiaturę trzeba pamiętać o kilku rzeczach. Przede wszystkim - mnogość dostępnych programów oznacza, że w tym wypadku łatwo natknąć się na klawiaturę, która jest niskiej jakości, a także - program, który może być zainfekowany złośliwym oprogramowaniem. Wybierając więc program warto trzymać się tych aplikacji, które mają dużą bazę użytkowników i pozytywne recenzje.

Emotki z iOS na Androidzie? Rootujemy smartfon

Kolejną kwestią jest fakt, że z pewnością nowe emotikony nie będą wyglądały absolutnie identycznie, jak te na iOS. Pomiędzy klawiaturami na pewno będą różnice, jednak nie będą to rozbieżności tak duże, jak w przypadku domyślnych emotikon z Androida. Jeżeli chcemy mieć dokładnie te same emotikony, co na klawiaturze z iOS, w tym wypadku jedynym rozwiązaniem jest rootowanie naszego telefonu przy użyciu takiego narzędzia jak Magisk Manager, a następnie instalacji iOS Emoji Magisk Module.

W takim wypadku każdy użytkownik musi zdecydować, czy posiadanie nieco bardziej zbliżonych do iOS emotikonów jest warte dodatkowego czasu spędzonego na rootowaniu telefonu (a pamiętajmy, że nie na wszystkich urządzeniach ten trick zadziała). W takim wypadku prosta instalacja klawiatury wydaje się być lepszym wyjściem.