Chociaż dziś smartfony robią świetne zdjęcia, zawsze warto nad nimi popracować, by były jeszcze lepsze., Oto 10 darmowych programów do tego celu.

Dziś robimy więcej zdjęć niż kiedykolwiek, a wszystko dzięki temu, że aparaty w naszych smartfonach stają się coraz lepsze i lepsze. Jednocześnie jednak, dzięki coraz lepszej jakości zdjęć możemy też więcej z naszymi fotografiami zrobić w postprodukcji. Wiele telefonów ma chociażby możliwość tworzenia plików RAW oraz ujęć w wysokiej rozdzielczości, zawierających masę szczegółów i detali. To z kolei sprawia, że łatwo możemy potem takie zdjęcia edytować, przycinać kadrować i zmieniać. Co ciekawe - nie potrzebujemy do tego drogich narzędzi, ponieważ sieć pełna jest darmowych programów, pozwalających na wygodną edycję naszych fotografii. Oto 10 z nich, które świetnie sprawdzą się w tej roli.

Paint.NET

Paint.NET to darmowy program (płatny, jeżeli kupujemy przez MS Store) którego sam używam od naprawdę długiego czasu. Sam z siebie potrafi naprawdę wiele, wraz z opcjami operowania na warstwach, szeregiem narzędzi oraz możliwością instalacji dodatkowych rozszerzeń. W wielu wypadkach jest przedstawiany jako darmowa alternatywa dla Photoshopa i choć jego możliwości nie są tak rozbudowane, z pewnością sprawdzi się, jeżeli będziemy chcieli wykonać dowolną podstawową operację na naszej fotografii.

GIMP

GIMP jest chyba najsławniejszym, otwartoźródłowym programem do tworzenia i edycji grafiki na świecie. Podobnie jak Paint.NET ma on bardzo szerokie zastosowania i możliwości, wychodzące daleko poza edycję zdjęć. Potrafi on przetwarzać grafikę rastrową, obsługuje szereg wtyczek czy pozwala na integrację z językami programowania jak Pearl czy C++.

Adobe Photoshop Express

Klasyczny Photoshop to kombajn roboczy dla osób, które chcą tworzyć grafikę. Co jednak, jeżeli nie potrzebujemy wszystkich tych zaawansowanych funkcji? Tu z pewnością sprawdzi się Photoshop Express. Aplikacja dostępna jest za darmo zarówno na Windowsa, jak i na urządzenia z iOS i Androidem i pozwala w kilku krokach poprawić wygląd naszego zdjęcia.

Cyberlink PhotoDirector

PhotoDirector to narzędzie, w którym przy pomocy AI możemy profesjonalnie retuszować zdjęcia po ich wykonaniu. Narzędzie to pozwala jednym kliknięciem podmienić tło, czy usunąć ze zdjęcia ludzi bądź zwierzęta.

Photoscape X

Photoscape to prosty edytor zdjęci, który szybko pozwoli nam edytować nasze zdjęcia, dodać filtry czy też przetworzyć nasze fotografie, np. gdy chcemy zrobić kolaż, gif czy przekonwertować wiele zdjęć na raz.

Ashampoo Photo Optimizer

Ashampoo Photo Optimizer to darmowa wersja programu pozwalająca na podkręcanie jakości zdjęć, w tym kolorów, jasności, nasycenia czy ostrości. Aplikacja stawia na prostotę użycia i przystępne UI, pozwalające poprawić zdjęcia jednym kliknięciem.

Photo Pos Pro

Photo Pos Pro to darmowy edytor zdjęć, który został już pobrany ponad 10 mln razy. W wersji v.4 pozwala on na łatwe usuwanie tłą zdjęcia, usuwanie niechcianych obiektów, rekadrowanie czy dodawanie zaawansowanych efektów.

Fotor

Podobnie jak poprzedni program, Fotor to także proste narzędzie pozwalające za pomocą prostych narzędzi kadrować zdjecia, poprawiać kolory, usuwać tło czy niechciane obiekty, a także podkręcać jakość zdjęć czy dodawać do nich wiele ciekawych efektów.

InPixio Free Photo Editor

InPixio to prosty edytor, który pozwala wprowadzić najpotrzebniejsze zmiany do naszych zdjęć, takie jak przycinanie i korekcja kolorów, a także - nałożenie filtrów, ramek czy chociażby winiety. W płatnej wersji możemy też skorzystać z narzędzi, takich jak generowanie treści przez AI

Canva Free

Canva to zaawansowane narzędzie do pracy nad projektami, ale w darmowej wersji jest to też świetny edytor zdjęć, zwłaszcza, że posiada on swoją wersję online. Pozwala on na poprawę zdjęć, dodanie customowych grafik czy też rysowanie.

A z jakiego programu wy korzystacie do obróbki zdjęć?

