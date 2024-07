Niewiele we współczesnym świecie mamy postaci równie polaryzujących jak Elon Musk. Ekscentrycznego miliardera jedni uwielbiają, inni nie mogą znieść. To on macza palce w jednych z największych i najgłośniejszych biznesów współczesnego świata. Dziś szef Tesli, zapowiedział, że od przyszłego roku firma na szeroką skalę zacznie produkować roboty humanoidalne. Poza tym że będą one pracownikami których testowanie potrwa co najmniej kilkanaście miesięcy — w 2026 roku firma chce ruszyć ze sprzedażą takich urządzeń.

Humanoidalny robot Optimus od Tesli będzie ciężko pracował na sukces firmy

Jeżeli śledzicie zapowiedzi Elona Muska to prawdopodobnie doskonale wiecie, że nie jest to pierwszy raz, gdy ten opowiada o projekcie humanoidalnych robotów. Optimus, bo tak nazywa się produkt, ma być gotowy do użytku jeszcze w tym roku. Musk zapewniał też, że urządzenia mają trafić do masowej produkcji — i kosztować mniej niż 20 tys. dolarów (ok. 78 tys. pln). We odpowiedzi zamieszczonej na X (dawniej Twitter) do wpisu Roma Altmana, Musk napisał:

Tesla będzie mieć naprawdę użyteczne roboty humanoidalne w niewielkiej produkcji do użytku wewnętrznego w przyszłym roku i, miejmy nadzieję, w produkcji na dużą skalę dla innych firm w 2026 roku.

Można zakładać, że wpis ten nie jest dziełem przypadku — bo idealnie zbiegł on się z publikacją najnowszych wyników finansowych Tesli. Finalnie akcje firmy na Wall Street wzrosły o ponad 5%.

Elon Złotousty. Tegoroczna premiera przeciągnęła się w czasie...

Elon Musk słynie z wypowiedzi, które nierzadko mijają się z rzeczywistością. Miliarder wielokrotnie narobił firmom sporo problemów — np. opowiadając jak to autopilot w Teslach zamienia samochód w pełni autonomiczny i nie daje nam żadnych powodów do zmartwień. Jak jest - wszyscy wiemy, przez co inni pracownicy firmy wielokrotnie musieli prostować jego słowa.

Nie zmienia to faktu, że Musk bardzo mocno wierzy i inwestuje w innowacyjność. I inwestuje ogromne pieniądze w projekty, które jawić się mogą niczym rodem z opowieści sci-fi. O ile jednak wiara w pewne projekty to jedno, to podawanie przybliżonych dat premiery a później ich stałe odwlekanie w czasie (jak chociażby robotaxi, które rzekomo firma mała zaprezentować 8 sierpnia, a teraz powoli się z tego wycofuje rakiem) jest czymś do czego przywykliśmy w wykonaniu Muska.