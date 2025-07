Elon Musk zapowiada powrót do polityki. Ma szalony pomysł

Elon Musk, miliarder i szef Tesli oraz SpaceX, po raz kolejny wszedł w otwarty konflikt z byłym prezydentem Donaldem Trumpem. Tym razem poszło o budzący kontrowersje projekt ustawy budżetowej, nazwany przez Trumpa „Big Beautiful Bill”. Musk zapowiedział, że jeśli projekt przejdzie przez Kongres, zostanie zmuszony do założenia nowej partii politycznej.

Musk wróci do polityki? Zależy to od jednej ustawy

W emocjonalnym wpisie na platformie X (dawniej Twitter), Elon Musk ogłosił:

Jeśli ten szalony projekt ustawy zostanie uchwalony, następnego dnia powstanie "America Party". Nasz kraj potrzebuje alternatywy dla demokratyczno-republikańskiej jednopartyjności, by ludzie mieli wreszcie głos.

To kolejna odsłona rosnącej krytyki, jaką Musk kieruje pod adresem byłego prezydenta. Tego samego dnia miliarder zadeklarował również, że zrobi wszystko, by politycy popierający projekt przegrali w przyszłorocznych prawyborach. „Przegrają swoje prawybory, nawet jeśli to będzie ostatnia rzecz, jaką zrobię na tym świecie” – napisał.

Relacje Trumpa i Muska od miesięcy są napięte. Choć kiedyś Musk był blisko związany z Białym Domem jako doradca w kwestiach technologii i gospodarki, w czerwcu nastąpił publiczny rozłam. Jego przyczyną było właśnie krytykowanie „Big Beautiful Bill”, który Musk określił jako poważny błąd, rujnujący dotychczasowe wysiłki na rzecz ograniczenia wydatków publicznych.

Musk argumentuje, że ustawa pogłębia deficyt federalny i faworyzuje przestarzałe branże kosztem innowacyjnych technologii. „Ten projekt daje prezenty przemysłom przeszłości, jednocześnie niszcząc te, które mogłyby zbudować przyszłość” – stwierdził.

W odpowiedzi na słowa Muska, Trump w wywiadzie dla Fox News nazwał go „wspaniałym facetem”, choć dodał, że jego ostatnie wypowiedzi „nie są odpowiednie”. Były prezydent bronił ustawy, przekonując, że obniży ona podatki i wzmocni bezpieczeństwo granic.

Musk już wcześniej sondował możliwość powołania nowej siły politycznej. W jednym z postów opublikowanych na początku czerwca zapytał użytkowników platformy X: „Czy nadszedł czas, by stworzyć nową partię polityczną w Ameryce, która faktycznie reprezentuje 80% społeczeństwa?” Ponad 80% respondentów odpowiedziało twierdząco.

