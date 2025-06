Gmail odpala petardę. Tak wygodnie jeszcze nie było

Do tej pory powiadomienia Gmaila na Androidzie oferowały jedynie podstawowe opcje, takie jak "Odpowiedz", "Archiwizuj" lub "Usuń". Użytkownicy musieli wchodzić do aplikacji, by oznaczyć wiadomość jako przeczytaną, co było czasochłonne i wymagało od nas uwagi. Przy pojedynczych wiadomościach to jeszcze pół biedy, ale kiedy było ich więcej - robiło się to dość odczuwalne. Teraz jednak gigant wprowadza zmiany w temacie. Pierwsi użytkownicy poinformowali o tym, że już z poziomu powiadomień mogą cieszyć się nową funkcją: "Oznacz jako przeczytane", która zajmuje pierwsze miejsce wśród dostępnych akcji. Dzięki temu można szybko przejrzeć i uporządkować skrzynkę odbiorczą, nie tracąc czasu na zbędne kliknięcia. To rozwiązanie jest mniej inwazyjne niż archiwizacja, która usuwa wiadomość z głównego widoku, a jednocześnie pozwala zachować porządek w skrzynce odbiorczej wiadomości.

Źródło: https://9to5google.com/2025/06/28/gmail-mark-as-read-android/

Google gra po swojemu. Wdrażanie swoje potrwa

Niestety, nowa funkcja nie jest jeszcze powszechnie dostępna - i ciągu ostatnich dni pojawiły się dopiero pierwsze, pojedyncze, informacje na temat wprowadzania nowości. A ta ląduje po stronie serwera, a nie aplikacji, dlatego nie ma możliwości instalacji odpowiedniego oprogramowania. Jak to zwykle bywa z moim kontem: muszę uzbroić się w cierpliwość, bowiem u mnie opcja jeszcze nie jest dostępną. Patrząc jednak na wcześniejsze działania Google, prawdopodobnie jest to kwestia kilku tygodni, nim trafi ona do wszystkich użytkowników maila.

Fajnie się składa, tym bardziej, że Google stale rozwija swoją skrzynkę serwując jej nie tylko zmiany wizualne (niebawem spodziewamy się także debiutu Gmaila w odsłonie Material 3 Expressive). I miło widzieć, że oprócz tych nowości widocznych gołym okiem, pojawiają się również takie, które wpłyną przede wszystkim na wygodę i efektywność korzystania z platformy. Na ten moment nie pozostaje nam jednak nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość.