Związek Elona Muska z Twitterem zakończy się rozwodem w sądzie. Ogłoszono termin rozprawy

Zapomnijcie o sądowej batalii między Johnnym Deepem a Amber Heard. Teraz czas na Muska i Twittera. Burzliwa epopeja zakupu ulubionego medium Elona zakończy się za niespełna trzy miesiące.

Pięciodniowa rozprawa wyłoni winnego

Na początku miesiąca pisałem o kontrowersyjnej rezygnacji szefa Tesli z zakupu Twittera. Wszystko wskazywało na to, że transakcja warta 44 miliardy dolarów jest już dopięta na ostatni guzik, jednak najbogatszy człowiek świata zmienił zdanie w ostatniej chwili, powołując się na złamanie warunków umowy. Wywołało to niemałe oburzenie ze strony zarządu Twittera, który obiecał dołożyć wszelkich starań, aby pociągnąć Muska do odpowiedzialności, choć dla przypomnienia wspomnę, że początkowo wcale nie był do tej sprzedaży tak optymistycznie nastawiony.

Źródło: Depostiphotos

Sztaby prawnicze obu stron będą miały teraz pełne ręce roboty. Na początku tygodnia zespół Muska zaproponował termin 17 października, pod warunkiem że rozprawa nie będzie trwała dłużej niż pięć dni. Dziś oficjalnie możemy już potwierdzić, że na mocy decyzji sędziny Kathaleen McCormick, proces odbędzie się w dniach 17-21 października.

Elon Musk spróbuje udowodnić, że zarząd Twittera przedstawił mu przekłamane dane dotyczące aktywności botów na platformie. Strona przeciwna zaś będzie „podejmować kroki prawne w celu wyegzekwowania umowy o połączeniu” lub postara się wyciągnąć od Muska miliard dolarów odszkodowania za bezpodstawne wycofanie się z transakcji. Dodatkowo Twitter zarzuca Elonowi przyczynienie się do zaniżenia wartości akcji, które niezbyt dobrze zniosły zawirowania, związane z rezygnacją Muska z zakupu. Czy będzie to koniec burzliwej relacji, o której mówił cały Internet? A może to dopiero początek poważnych zgrzytów? Tego dowiem się już w październiku.

