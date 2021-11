Elon Musk to zrobił, sprzedał 4 mln akcji Tesli za 4,5 mld USD

Elon obiecał sprzedać 10% swoich akcji

W miniony weekend Elon Musk wywołał nie lada zamieszanie, gdy zamieścił w mediach społecznościowych ankietę i zapytał czy ma sprzedać 10% swoich akcji Tesli wartych w tamtym czasie niemal 20 mld USD. 3,5 miliona jego obserwatorów zdecydowało, że tak powinien zrobić, a on już wcześniej obiecał, że wyniki ankiety będą dla niego wiążące. I na pierwszy rzut oka wygląda, że już w poniedziałek przystąpił do działania. Wedle informacji zgłoszonych do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych (SEC) w dniach 8, 9 i 10 listopada Elon Musk sprzedał nieco ponad 4 miliony swoich akcji Tesli w sumie wartych niemal 4,5 mld USD (średnia cena sprzedaży to ~1100 USD). W tym czasie akcje potaniały o ponad 13% z ~1230 USD w zeszły piątek do ~1060 USD dzisiaj.

Te 4 miliony akcji to jednak tylko około 2,5% pakietu jaki posiada szef Tesli, więc jeśli Elon miałby spełnić swoją zapowiedź, to musiałby się pozbyć jeszcze przynajmniej 12 mln kolejnych akcji za kwotę około 12 mld USD. Nie jest zatem wykluczone, że w kolejnych dniach akcje Tesli będą nadal tanieć, a w SEC pojawią się nowe zgłoszenia. Jeśli ktoś jednak sądzi, że ta ankieta i postępowanie Elona to kolejne niezrozumiałe i ekscentryczne zachowanie najbogatszego człowieka na Ziemi, to może poczuć się oszukany. Wiele wskazuje na to, że to bardzo dobrze przemyślana i zaplanowana akcja, która pozwoli Muskowi powiększyć swoje udziały w Tesli.

Elon zrealizował 2 mln opcji na akcje, ma ich jeszcze 20 mln

O tym, że cała sytuacja była zaplanowana może świadczyć chociażby fakt, że w piątek przed umieszczeniem ankiety na Twitterze, część swoich akcji Tesli sprzedał nie kto inny jak brat Elona Muska - Kimbal. Dokonał on sprzedaży 88 500 akcji po średniej cenie 1229 USD, co daje w sumie około 109 mln USD. Dzisiaj te same akcje byłyby warte już tylko 93 mln USD, czyli 16 mln USD mniej. Wynik ankiety to też świetna wymówka dla samego Elona, który musiał sprzedać akcje aby wykupić swoje opcje na akcje i zapłacić od nich podatek. Zrobił to już w poniedziałek, kiedy kupił 2 154 572 opcje po 6,24 USD wydając na ten cel 13,4 mln USD. Opcje zostaną przekształcone w akcje, których wartość wyniesie około 2,3 mld USD, ale od tej operacji trzeba jeszcze zapłacić podatek w wysokości około 50%, więc Elon potrzebował ponad 1 mld USD na jego pokrycie.

Do sierpnia przyszłego roku Elon Musk ma do wykupienia jeszcze blisko 20 mln opcji i jeśli kurs Tesli nadal utrzyma się na obecnych poziomach, będzie potrzebował na ten cel grubo ponad 10 mld USD, więc nie jest wykluczone, że w najbliższym czasie sprzeda kolejne akcje Tesli. Nie łudźcie się jednak, że jest to efekt ankiety zamieszczonej w mediach społecznościowych. W wyniku tych wszystkich operacji może się okazać, że na koniec Elon Musk nie tylko nie straci, ale wręcz powiększy swoje udziały w Tesli, zarabiając przy tym kilka miliardów USD na "drobne" wydatki :-).