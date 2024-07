Elon Musk szkoli AI na twoich wpisach. Możesz mu zakazać, tłumaczymy jak to zrobić

X bez wiedzy użytkowników domyślnie wyraził zgodę od każdego, by godził się na szkolenie AI bazujące na ich wpisach. Słabe, ale spokojnie - można to wyłączyć.

Walka o możliwie jak największą, jak najmądrzejszą i jak najbardziej wyspecjalizowaną bazę danych na których można szkolić AI trwa w najlepsze. Firmy licytują się o to kto da więcej w poszczególnych usługach za to, by móc korzystać z całego dobra które tam dla nich przygotowano.

X (dawniej Twitter) nie pyta użytkowników o zgodę — po prostu czerpie garściami z tego, co dzieje się w jego obrębie. W opisie czytamy:

Aby stale ulepszać Twoje doświadczenia, możemy wykorzystywać Twoje posty X, a także Twoje interakcje z użytkownikiem, dane wprowadzane i wyniki z Grok do celów szkoleniowych i doskonalenia. Oznacza to również, że Twoje interakcje, wprowadzane dane i wyniki mogą być również udostępniane naszemu dostawcy usług xAI do tych celów. Dowiedz się więcej

Oczywiście tak długo jak użytkownicy czegoś nie otrzymują za darmo — a wręcz przeciwnie, jest im to odbierane — nie bardzo im się to podoba. Dlatego dość szybko w internecie zaczęło wrzeć w temacie. Opcja wyrażenia zgody została automatycznie uruchomiona na kontach wszystkich użytkowników. Jest jednak dobra wiadomość. Można to wyłączyć w ustawieniach. Gdzie dokładnie?

Źródło: Depositphotos

Możesz zabronić X szkolenia sztucznej inteligencji na bazie twoich wpisów. Oto jak to zrobić

Jeżeli chcesz zabronić algorytmom szkolenia się na bazie wpisów i interakcji wykonywanych z twojego konta w serwisie - możesz to zrobić szybko i efektywnie z poziomu przeglądarki. W tym celu wystarczy:

Wybrać z menu po lewej stronie serwisu "Więcej"

Przejść do "Ustawień i prywatności"

Dalej wybieramy "Prywatność i bezpieczeństwo"

Kolejnym krokiem jest wybór "Grok"

Tam odznaczamy zgodę i zapisujemy ustawienia

Gotowe!

Warto wiedzieć i warto mieć kontrolę

Niezależnie od tego czy chcecie wyrazić zgodę na to, by na podstawie waszych wpisów szkolone było AI, czy wolicie jej nie wyrażać — warto zawsze wiedzieć. Przede wszystkim: że opcja ta jest automatycznie aktywowana, bo serwis o tym głośno nie informował. A poza tym, jeżeli nawet teraz wam to nie przeszkadza, a za jakiś czas zdecydujecie odebrać zgody na śledzenie — by wiedzieć jak to zrobić.