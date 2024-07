Elon Musk to jedna z najbardziej polaryzujących postaci dzisiejszego świata mediów. Miliarder słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi i niekończących się prowokacji. Po przejęciu przez niego Twittera - zaserwował on portalowi prawdziwe trzęsienie ziemi. Pomijając już zmianę nazwy i masowe zwolnienia - zmiana obowiązujących tam reguł okazała się fatalna w skutkach. Rozwój znacząco zwolnił, roi się tam od dezinformacji i treści dla dorosłych użytkowników, brakuje moderacji z prawdziwego zdarzenia, zaś reklamodawcy masowo się od niego odwrócili.

Elon Musk w końcu zauważył że coś tu nie gra i... postanowił działać. Jak? Bezrefleksyjnie. Nie widzi problemów w sobie i zachowaniu które doprowadziło do obecnej sytuacji. Zamiast tego chce karnego ścigania podmiotów, które odważyły się bojkotować nabyty przez niego serwis społecznościowy.

Elon Musk chce spotkać się w sądzie z tymi, którzy źle mówią o X (dawniej Twitter)

Elon Musk szuka winnych problemów, które obecnie napotyka jego serwis. Twierdzi on, że to bokotujący są winni całego zamieszania — i przez to X wpadł w tarapaty. Dlatego "nie mając innego wyboru" — chce on wnieść pozew przeciwko "sprawcom i współpracownikom", którzy mają być zaangażowani w "reklamowy bojkot". Brzmi to dość poważnie i, patrząc na wszystkie działania Elona Muska, śmiesznie. Tym bardziej, że zarówno on jak i inni stojący na czele platformy decydenci wielokrotnie już motali się w swoich zeznaniach, oskarżeniach i... obronie ruchów serwisu społecznościowego. A jeżeli śledziliście je w miarę na bieżąco, to doskonale wiecie, że momentami przypominało to nieśmieszną farsę. I trudno dziwić się temu, że duzi reklamodawcy (m.in. Walt Disney, Warner Bros. czy IBM) przestały kupować u nich reklamy, bo nie chciały być kojarzone z negatywnymi emocjami i kontrowersyjnymi treściami.

Grafika: Depositphotos.com