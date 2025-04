Elon Musk pomoże w zbudowaniu systemu obrony przeciwrakietowej? Miliarder odpowiada na plotki

Złota Kopuła to inspirowany izraelską Żelazną Kopułą system obrony przeciwrakietowej, który jest częścią wizji Donalda Trumpa na wzmocnienie obronności Stanów Zjednoczonych. Według redakcji Reuters pomóc w tym przedsięwzięciu ma sam Elon Musk.

Nawet do 1000 satelitów służących do wykrywania i śledzenia wystrzelonych pocisków

Donald Trump wiele mówi o zwiększeniu wydatków na obronność, namawiając do tego również państwa członkowskie NATO – obecnie urzędujący prezydent USA chce do 2026 przeznaczyć na ten cel aż bilion dolarów. Ważną odnogą tego projektu jest Złota Kopuła, czyli rozbudowana konstelacja satelitów – od 400 do nawet 1000 – służących do wykrywania i śledzenia wystrzelonych pocisków. Jej uzupełnieniem jest flota 200 satelitów bojowych, które mogłyby być uzbrojone w rakiety służące do niszczenia wrogich rakiet.

Media za oceanem donoszą o rzekomym zaangażowaniu SpaceX – kosmicznej firmy Elona Muska – w projekt Złotej Kopuły. Zadaniem przedsiębiorstwa miałoby być opracowanie konstelacji satelitów do śledzenia rakiet – z zaznaczeniem, że firma nie będzie brała bezpośredniego udziału w uzbrajaniu systemu. Według szacunków budowa miałaby kosztować od 6 do 10 miliardów dolarów, a w skoro już jesteśmy przy temacie finansowym, to warto wspomnieć o formie finansowania, zaproponowanej rzekomo przez SpaceX – plotki mówią o usłudze subskrypcyjnej, która wymagałaby od rządu stałego opłacania działania satelitów.

Elon Musk odpowiedział na te doniesienia we wpisie na X. Bliski poplecznik Trumpa przekazał, że „SpaceX nie starał się o żaden kontrakt w tej sprawie”. Dodał jednak, że firma pomoże, jeśli prezydent zwróci się z taką prośbą.

W kontekście firmy biorących udział w projekcie Złotej Kopuły wymienia się także takie podmioty jak Palantir (analiza danych i oprogramowanie) oraz Anduril (uzbrajanie satelitów i technologia wojskowa).

