Pierwszy Cybertruck zjechał z linii produkcyjnej, dostawy coraz bliżej

Cybertruck został zaprezentowany w 2019 roku i od tamtej pory czekamy aż trafi do masowej produkcji. Tesla musiała najpierw zadbać o to aby zacząć zarabiać pieniądze sprzedając popularne modele 3 i Y. Wygląda jednak na to, że czas Cybertrucka jest coraz bliżej.

Oto pierwszy Cybertruck

Od czasu zapowiedzi Cybertrucka, na ulicach było widziane przynajmniej kilka testowych modeli. Proces projektowania tego samochodu jednak znacząco się przeciągnął, bo założenia jakie poczynił Elon Musk, jak np. karoseria wykonana ze stali nierdzewnej, spowodowały wiele kłopotów inżynierom. Cybertruck nie jest zwykłym SUVem, to pod wieloma względami innowacyjny pojazd, w którym zastosowano szereg nietuzinkowych rozwiązań, głównie po to aby rozwiązać problemy które niestety stwarza kształt całej konstrukcji oraz jej wielka masa. Wygląda jednak na to, że problemy udało się przezwyciężyć, a w Austin w Teksasie samochód zacznie być wreszcie produkowany na masową skalę.

Wczoraj cała załoga fabryki świętowała zjazd pierwszego modelu z nowej linii produkcyjnej, co jest bardzo dobrym prognostykiem na przyszłość. Elon Musk obiecywał wcześniej, że Cybertruck trafi do pierwszych klientów pod koniec 3. kwartału 2023 roku, więc najpóźniej we wrześniu. Jeśli w Austin faktycznie poradzili już sobie ze wszystkimi problemami, to ta data jest jak najbardziej do utrzymania. Warto jednak odnotować, że zamówienia na Cybertrucka złożyło grubo ponad pół miliona klientów, więc zaspokojenie tego popytu z pewnością trochę potrwa. Nie wiadomo też ile faktycznie pojazd ten będzie kosztował, od 2019 roku kiedy to Elon Musk zaprezentował cennik tego modelu wiele się przecież zmieniło.

Tesla Cybertruck zostanie zaprezentowana oficjalnie na specjalnym wydarzeniu, jeszcze zanim trafi do normalnej sprzedaży i wtedy zapewne dowiemy się jaką specyfikacją dysponuje oraz ile faktycznie będzie kosztować. Póki co wielką niewiadomą jest np. zasięg czy pojemność baterii, w sieci póki co pojawiają się tylko różne szacunki bazujące na przeciekach. Nie mam jednak wątpliwości, że w USA, gdzie w pierwszej trójce najlepiej sprzedających się samochodów są same pickupy (Ford F-XXX, Chevrolet Silverado, Dodge RAM), Cybertruck będzie cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W Europie popularność tego modelu z pewnością będzie znacznie mniejsza.