CEO SpaceX stwierdził, że po co tworzyć nowego Twittera, skoro można kupić obecnego. Musk oficjalnie stał się największym akcjonariuszem Twitter Inc., kontrolując aż 9,2%. Tym samym, jak podaje Bloomberg, Elon Musk kontroluje teraz czterokrotnie większy udział niż 2,25%, które należą do samego założyciela Twittera, Jacka Dorseya.

CNBC podaje, że ​​akcje Muska na Twitterze są warte 2,89 miliarda dolarów. Akcje Muska są klasyfikowane jako pasywne, jednak Dan Ives, analityk Wedbush, przyznał, że zakup „może doprowadzić do pewnego rodzaju wykupu”.

Jakiś czas temu Musk zapytał na Twitterze: “Wolność słowa jest niezbędna do funkcjonowania demokracji. Czy uważasz, że Twitter rygorystycznie przestrzega tej zasady?”, zaznaczając tym samym, że konsekwencje tej ankiety będą istotne. Cóż, nie kłamał.

Miliarder twierdzi, że platforma za bardzo tłamsi w jego poczuciu wolność słowa. Musk co prawda nie podał żadnych konkretów, ale patrząc na to, że jest właścicielem jednego z najpotężniejszych i najchętniej obserwowanych kont na całej platformie, jego tweety wywołały gorące dyskusje i sprawa zrobiła się dość głośna.

Czy wkrótce Musk będzie mógł dopisać do swojego dorobku jedną z największych platform społecznościowych? Na ten moment ciężko wyciągać daleko idące wnioski, jednak coś jest na rzeczy.

Źródła: Bloomberg, CNBC