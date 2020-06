Elgato prezentuje swój pierwszy mikrofon dla YouTuberów. Jest świetny!

Mikrofony Wave:1 oraz Wave:3 zostały zaprojektowane we współpracy z austriacką firmą LEWITT, która specjalizuje się w tego typu urządzeniach adresowanych do profesjonalistów. Już samo to sugeruje, że mamy do czynienia ze sprzętem z wyższej półki.

To mikrofony o kardioidalnej charakterystyce. Oba wyposażono w kapsuły pojemnościowe i 24-bitowe przetworniki analogowo-cyfrowe. Dopełnieniem tego jest opatentowana technologia zniekształcania dźwięku Clipguard. Jej zadaniem jest ciągła analiza sygnału wejściowego i w sytuacji nagłych skoków przekierowywanie go na dodatkową ścieżkę o niższym poziomie głośności. W dużym skrócie – chodzi o wyeliminowanie tych wszystkich przesterowań wynikających ze zbyt głośnego mówienia, krzyku itp. O takie sytuacje nietrudno szczególnie podczas streamów na żywo. Dotąd twórcy byli zmuszeni do nieustannego pilnowania i regulowania poziomów sygnału. Mikrofony Elgato Wave mają teraz robić to automatycznie za nich.