Streaming dla laików, czyli testujemy Elgato HD 60 S+ i Stream Deck

Oczywiście to o wiele za dużo powiedziane, bo streamer ze mnie żaden. Co nie przeszkodziło mi świetnie się bawić w trakcie tego małego eksperymentu. Ale dość o mnie, skupmy się na tym, co pewnie Was najbardziej interesuje – urządzeniach.

Elgato HD60 S+ i Stream Deck można potraktować jako taki zestaw startowy dla każdego, kto myśli o streamowaniu gier w sieci. Oczywiście do tego należałoby się zaopatrzyć jeszcze w przyzwoitą kamerkę i mikrofon (a może właściwie od nich zacząć?). Kiedy już to wszystko nabędziemy, musimy przystąpić do podłączania i konfiguracji.

Podłączenie i konfiguracja (a właściwie jej brak)

Elgato HD60 S+ to udoskonalona wersja modelu HD60 S. Z zewnątrz oba urządzenia nie różnią się absolutnie niczym. Ale zmiany są kolosalne, bo model „z plusem” obsługuje rozdzielczość 4K60 wraz z HDR. To nie byle co, szczególnie biorąc pod uwagę, z jak miniaturową konstrukcją mamy do czynienia.

Na całość składają się dwa gniazda HDMI – in oraz out. Zaraz obok tego pierwszego mamy port USB-C 3.0, za pomocą którego całość podłączamy do PC, a także złącze 3,5 mm minijack do mikrofonu.