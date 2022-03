Jeep szykuje pierwszy elektryczny model, będzie powstawał w Polsce

Jeep dosyć późno ale wreszcie zapowiedział swój pierwszy elektryczny model. Wygląda na to, że to początek rewolucji, bo po 2025 roku chcą mieć samochód elektryczny w każdym segmencie rynku.

Mały elektryczny Jeep prosto z Polski

Pierwszy w pełni elektryczny Jeep pojawi się w sprzedaży w połowie przyszłego roku. Będzie to niewielki model pozycjonowany w segmencie A/B, który powstanie prawdopodobnie na platformie PSA - eCMP, co oznacza, że nie będzie oferował napędu na wszystkie koła. To pewna nowość dla Jeepa, który jest w Polsce synonimem pojazdu terenowego. Niestety platforma eCMP nie pozwala na wykorzystanie napędu 4x4, a skoro model ten pojawi się w przyszłym roku to na pewno nie skorzysta z nowej platformy STA-Small, której debiut planowany jest na 2026 rok. Dobra wiadomość jest jednak taka, że mały Jeep będzie powstawał w Polsce, w fabryce w Tychach, która jest właśnie rozbudowywana.

Na temat nowego malucha nie wiadomo jeszcze zbyt wiele. Producent udostępnił tylko dwa zdjęcia prezentujące ogólny wygląd pojazdu. Nie ma żadnych informacji o konkretnych specyfikacjach (moc, zasięg), ale skoro będzie to platforma eCMP, to można oczekiwać, że wartości te będą podobne jak np. w Peugeot e208. Oznacza to silnik o mocy 136 KM i baterię o pojemności 50 kWh, która powinna pozwolić na przejachanie nieco ponad 300 km. Trudno powiedzieć ile będzie to w przypadku Jeepa będącego jednak nieco wyższym i mniej opływowym niż e208.

Samochód prezentuje się na zdjęciach całkiem przyjemnie, podobnie jak Jeep Compass, od którego będzie jednak wyraźnie mniejszy. Mamy zatem charakterystyczny grill, literkę "e" wskazującą na elektryczny napęd oraz spory prześwit, który w połączeniu z dużymi kołami daje wrażenie masywności. Jeep planuje do 2025 roku zaprezentować elektryczny samochód w każdym w segmencie, w którym jest obecny, a od 2026 roku w Europie chce oferować tylko auta elektryczne. Z pewnością skorzysta na tym fabryka w Tychach, która zajmie się produkcją tego modelu, a także bliźniaczych pojazdów z logo Fiata i Alfa Romeo.