Chemia i fizyka nie negocjują

Oczywiście moje pytanie nie było bezzasadne. Każdego, kto wie jak działa „chemia” baterii, a co za tym jak może zachować się tak duże ogniwo w przypadku uszkodzenia, powinna zastanowić wizja bezrefleksyjnego ładowania np. 4000 tego typu pojazdów na statek.

Nie chodzi tu o ryzyko wzniecenia pożaru, te w elektrykach trafiają się o wiele rzadziej niż w innych, ale o to, że niezależnie od źródła pierwotnego ognia, zapłon pojedynczego samochodu może być ciężki do opanowania (baterie ma swoje „zapasy” tlenu w tlenkach metali) przy pomocy standardowych procedur gaśniczych. A to, w połączeniu z wysoką reaktywnością, grozi szybkim rozprzestrzenieniem się niemożliwego do szybkiego ugaszenia pożaru na cały statek.

Fan vs Fanboy

Jako fanowi samochodów BEV, wydawało mi się zawsze, że w przeciwieństwie do zwolenników aut wodorowych, nie ma w tej grupie ludzi prezentujących sekciarskie wzmożenie na tym kierunku. BEV mają swoje wady i zwracanie uwagi na zagrożenie nie powinno być powodem do jakichkolwiek nerwów.

Tymczasem w komentarzach sporo komentatorów naskoczyło na mnie, jakbym obraził jakąś świętość. Tymczasem już dwa dni później Reuters i parę innych agencji podały informacje, że choć statek nie przewoził samych elektryków, a większość baterii była w hybrydach (mniejsze ogniwa) to właśnie ich obecność przedłużała pożar i uniemożliwiała skuteczną akcję gaśniczą.

Efekt? Dziś marynistyczne portale podały, że mocno wypalony statek zatonął niedaleko Azorów. Myślę, że ta wersja demo już jest analizowana i jej efekty zobaczymy niedługo. W pierwszej kolejności zapewne tak jak sugerował jeden z rozsądnych komentatorów w stawkach ubezpieczeniowych.

Za tym będą jednak musiały iść zmiany proceduralne, a być może i konstrukcyjne jeślii chodzi o takie statki. Mam wrażenie, że sprawa ma szanse zostać rozwiązana bardzo szybko, jeśli zabierze się za to Tesla. To jej powinno zależeć najbardzej, a Elon Musk działa szybko i sprawnie. Pozwolę więc sobie na ostrożny optymizm.