Elektryczne hulajnogi pojawiły się w Polsce w 2018 roku, niemal natychmiast okazało się, że mimo ich użyteczności i wygody jednocześnie zaczęły stwarzać problemy. Szybka i brawurowa jazda, porzucanie ich gdzie popadnie – na chodnikach (często poprzewracane), na trawnikach, w krzakach, parkach i wszędzie tam, gdzie dany użytkownik uznał za stosowne zakończyć kurs, spowodowało, że obraz dużych polskich miast zmienił się nie do poznania – na gorsze rzecz jasna.

Przez cały ten czas odpowiedzialne instytucje miejskie apelowały do operatorów o konieczności rozwiązania tego problemu. ZDM w Warszawie prowadził rozmowy z nimi (Bolt, Dott, Lime, Blinkee i TIER), ci dostrzegali potrzebę uporządkowania zasad działania wypożyczalni hulajnóg elektrycznych, ale zasłaniali się jednoczesną potrzebą pojawienie się odpowiednich przepisów ich regulujących.

Trzy lata trwało procedowanie odpowiedniej ustawy, którą udało się w końcu uchwalić i podpisać przez prezydenta w kwietniu tego roku. Jej przepisy wejdą w życie za tydzień – 20 maja. I co teraz? Włodarze miast mają teraz podkładkę w postaci ustawy i przepisów, mogą więc wysuwać żądania względem operatorom, już nie tylko apele, które prze te 3 lata niczego nie wniosły i nie zmieniły.

Zasady te zostawmy jednak na koniec, po ich przeczytaniu sami dojdziecie do podobnego wniosku, iż – operatorzy sami sprowadzili na siebie ogromny problem, są teraz kolokwialnie rzecz ujmując w czarnej d…

Wprowadzenie elektrycznych hulajnóg w polskich miastach przypominało wolną amerykankę – wrzućmy na chodniki jak największą liczbę pojazdów, zatrudnijmy osoby, które będą je zbierać i ładować – biznes będzie się kręcił, problemy się jakoś rozwiąże po drodze. Można ich było jednak uniknąć już na samym początku.

Nie uświadczyliśmy przez ten cały czas od premiery żadnych stojaków czy wyznaczonych miejsc do ich zostawiania. To siłą rzeczy spowodowało, że miliony użytkowników tych hulajnóg przyzwyczaiło się do tego, że mogą je zostawiać byle jak, byle gdzie. To po części wina samych użytkowników, ale umówmy się, jeśli dostawca usługi nie określa żadnych warunków czy zasad korzystania z niej, nie umożliwia i nie ułatwia ich wykonania, nikt sam z siebie nie zadba o to. Nawet z czystego lenistwa – skończył kurs na trawniku przed firmą, to zostawi w tym miejscu swój pojazd.

Wystarczyło na samym starcie dogadać się z miastami, co do punktów i miejsc, gdzie mogliby ustawić stojaki, taki użytkownik już sam z siebie prędzej postawiłby hulajnogę przy stojaku niż porzucałby ją gdzie popadnie. To była zupełnie nowa usługa w polskich miasta, wyrobienie więc odpowiednich nawyków u jej użytkowników było bajecznie proste na samym początku. Teraz życzę powodzenia operatorom w ich zmianie, zwłaszcza w kontekście wymogów jakie polskie miasta teraz będą im stawiały.