Hulajnogi elektryczne to problem – a ja mam dla niego rozwiązanie

Na drogi, ale nie wszystkie

W tym elemencie zgadzam się z urzędnikami z Lublina. Hulajnogi w mieście powinny mieć wyznaczone obszary, po których mogą się poruszać. Moim zdaniem nie powinny znajdować się na żadnej drodze z podwyższonych limitem prędkości, np. trasach szybkiego ruchu. Zdecydowanie jestem za wyznaczeniem stref, w których takie pojazdy mogą się poruszać. Byłaby to też informacja dla innych użytkowników drogi, że w tym obszarze mogą spodziewać się hulajnóg.

Oczyma duszy widzę, jak część z was oburza się na takie pomysły mówiąc, że po ich wprowadzeniu nikt już nie będzie jeździł hulajnogami. I tak, jestem zdania, że na pewno część osób zrezygnowałaby z tego środka transportu, ale to w mojej ocenie bardzo dobrze. Jeżeli ktoś nie chce grać na takich samych zasadach jak reszta użytkowników dróg (samochody, motocykle) to nikt go nie zmusza. Mam świadomość, że są osoby, którym podoba się to, że obecnie w kwestii hulajnóg elektrycznych panuje wolna amerykanka i wszystko jest dozwolone, ale jeżeli chcemy zachować jakiś względny element bezpieczeństwa, to przy rosnącej liczbie użytkowników tych pojazdów, trzeba takie przepisy wprowadzić. Zobaczcie, że dzięki nim hulajnogi w dalszym ciągu pozostaną wygodnym środkiem transportu (możliwość poruszania się po drodze z pełną prędkością pozwoli na szybkie przemieszczanie się). Jest więc to (moim zdaniem) uczciwy balans pomiędzy wygodą a bezpieczeństwem.

Zachęcam do dyskusji osoby, które na co dzień poruszają się hulajnogami elektrycznymi (kupionymi bądź wypożyczonymi) – co sądzicie o takich przepisach? Co byś dodali, co odjęli i najważniejsze – dlaczego?