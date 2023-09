Elektrownia Jądrowa na Pomorzu coraz bliżej. Jest umowa na projekt!

27 września spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) i konsorcjum Westinghouse – Bechtel podpisały umowę na zaprojektowanie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Co o niej wiemy?

Temat budowy w Polsce elektrowni atomowej ciągnie się od kilku dekad, ale żaden rząd po 1989 roku nie był w stanie sprostać tej inwestycji. Wygląda jednak na to, że tym razem szansę na jej realizację są nieco większe, bo GDOŚ wydał właśnie pozytywną decyzję środowiskową, która de facto daje zielone światło dla rozpoczęcia budowy.

- pisał Kamil Pieczonka w swoim tekście Polska elektrownia atomowa coraz bliżej, jest decyzja środowiskowa. Decyzja środowiskowa, która liczy ponad 550 stron, uwzględnia szereg czynników wpływających na środowisko jakie generuje budowa tak skomplikowanego i dużego obiektu. Zgoda otwiera więc drogę przed Polskimi Elektrowniami Jądrowymi oraz konsorcjum Westinghouse – Bechtel do wybudowania pierwszej w Polsce elektrowni atomowej. Bo to właśnie to konsorcjum odpowiedzialne będzie za postawienie i uruchomienie obiektu w miejscowości Lubiatowo-Kopalino.

Źródło:Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.

W ramach podpisanej umowy, spółki Westinghouse i Bechtel nawiązują współpracę z Polskimi Elektrowniami Jądrowymi, aby opracować projekt elektrowni jądrowej, która zostanie uruchomiona w naszym kraju. Przewiduje się, że potrzebne będzie prawie 2 miliony godzin pracy oraz wsparcie wiodących specjalistów z tej branży. Projekt obejmować będzie główne elementy elektrowni, takich jak wyspa jądrowa, wyspa turbinowa, a także związane z nimi instalacje i urządzenia pomocnicze. Zaprojektowane zostaną także budynki administracyjne oraz infrastruktura zapewniająca bezpieczeństwo obiektu. Głównym celem projektu koncepcyjnego jest ustalenie wymagań i kryteriów projektowych oraz określenie standardów, które będą stanowić podstawę dla realizacji polskiego projektu jądrowego.

Polska Elektrownia Jądrowa. Umowa na projekt zostałą podpisana

mapa z lokalizacją Lubiatowo – Kopalino

Reaktor AP1000, który jest modelem referencyjnym dla polskiej inwestycji, jest już aktywny w Stanach Zjednoczonych. Na całym świecie istnieje sześć obiektów tego typu, a kolejne są w trakcie budowy w Chinach. Polska elektrownia jądrowa będzie oparta na najnowszych doświadczeniach firm Westinghouse i Bechtel, wynikających głównie z projektu budowy bloku jądrowego Vogtle 4. W tym projekcie wprowadzono ulepszenia w porównaniu do już uruchomionego bloku nr 3. Doświadczeni pracownicy ze Stanów Zjednoczonych mają być zaangażowanie w projektowanie i budowanie elektrowni w Polsce. Prace będą się koncentrować na dostosowaniu projektu do europejskich i polskich wymagań technicznych oraz przepisów regulacyjnych.

Zgodnie z Programem polskiej energetyki jądrowej, pierwszy reaktor elektrowni jądrowej na Pomorzu zacznie produkować energię elektryczną w 2033 roku.

Obrazek wyróżniający: Westinghouse Electric Company LLC.