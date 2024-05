Właściciele elektryków wkrótce stracą ważny przywilej

Osoby decydujące się na zakup elektryków w Polsce, mogły do tej pory liczyć nie tylko na dopłaty czy zwolnienie z akcyzy, ale na kilka innych przywilejów niedostępnych dla posiadaczy innych aut. Prawo do jednego z nich skończy się jednak już w tym roku.

Dzięki ustawie o elektromobilności, można było wprowadzić istotne zmiany w prawie o ruch drogowym, pozwalające na poruszanie się elektrykom po buspasach. Tak uzasadniano wówczas tę potrzebę (źródło w pdf):

Zmiana proponowana w pkt 5 zezwala na poruszanie się pojazdów elektrycznych po pasach drogowych dla autobusów. Ten rodzaj wsparcia jest stosowany w wielu innych krajach i przynosi pozytywne efekty. Instrument ten będzie stosowany czasowo, do roku 2026. Co więcej, zarządca drogi będzie mógł uzależnić możliwość poruszania się pojazdów elektrycznych po buspasach od liczby osób jadących tym pojazdem. Rozwiązanie to wzorowane jest na innych państwach członkowskich UE.

W związku z tymi zmianami w prawie, w lutym 2018 r., wszedł w życie art. 148a ustawy – Prawo o ruchu drogowym, który to pozwalał kierowcom aut elektrycznych na korzystanie z buspasów, czyli z przywileju zarezerwowanego dla taksówek czy autobusów komunikacji miejskiej. W dużych miastach robiło to istotną różnicę i mierzalną korzyść, zwłaszcza w godzinach szczytu.

Jak widać wyżej w rządowym uzasadnieniu tych zmian, miały one jednak charakter przejściowy,- do roku 2026, a dokładniej do 1 stycznia, co widać już w samej ustawie Prawo o ruchu drogowym:

Do dnia 1 stycznia 2026 r. dopuszcza się poruszanie się pojazdów elektrycznych, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, oraz pojazdów napędzanych wodorem, o których mowa w art. 2 pkt 15 tej ustawy, po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów.

Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna, wprawdzie termin ten mógłby być teoretycznie przedłużony, ale nic w tym temacie nie słychać w kuluarach rządowych czy sejmowych. Tak więc prawdopodobnie od 1 stycznia 2026 roku, kierowcom elektryków pozostanie jeszcze tylko jeden przywilej - darmowe parkowanie w strefach płatnego parkowania.

Stock Image from Depositphotos.