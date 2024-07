WP Pilot czy MEGOGO? Wybieramy najlepszą telewizję online

Określenie internetowa kablówka, wcale nie jest tu stosowane na wyrost, oba serwisy udostępniają w swojej ofercie, oprócz kanałów znanych z naziemnej telewizji cyfrowej, większość z popularnych kanałów dostępnych w tradycyjnej telewizji kablowej.

Można tu też z powodzeniem nazywać te serwisy telewizją online, bo możemy uruchomić aplikacje WP Pilot i MEGOGO na nowych telewizorach ze smartTV, a na starszych urządzeniach przy wykorzystaniu Chromecasta z Google TV. Oba serwisy wspierają też AirPlay i Apple TV. W zasadzie jedyna przewaga w tym zakresie po stronie WP Pilot jest taka, iż możemy oglądać programy na telewizorze przy pomocy starszych Chromecastów (tych bez pilota).

Darmowa telewizja online WP Pilot i MEGOGO

W obu serwisach bez założenia konta stosowane są istotne ograniczenia. Na WP Pilot można oglądać bez konta jedynie WP TV, przy próbie uruchomienia innych kanałów,- nie objętych dostępem premium, rozpoczyna się pętla nieustających reklam.

Z kolei w MEGOGO, bez założenia konta obejrzymy tylko takie kanały jak TV Puls, TV4, WP TV, Polonia 1 czy Tele5, ale bez możliwości pauzowania czy przewijania z poziomu playera.

Natomiast po zalogowaniu na WP Pilot możemy oglądać podstawowe kanały, takie jak TVP 1,2,3, Polsat, Puls, TV4, WP TV czy TVN, ale emisje poprzedzone są reklamami własnymi serwisu oraz mamy ograniczenie przełączania kanałów do trzech, po czym musimy odczekać 4 minuty, by ponownie uruchomić, któryś z tych kanałów.

MEGOGO bez wykupienia pakietu, nie umożliwia odtwarzania innych kanałów, niż tych dostępnych bez logowania - nie ma tu za to reklam własnych i ograniczeń ze zmianą kanałów.

Najtańszy pakiet telewizji online WP Pilot i MEGOGO

Powyższe ograniczenia zdejmowane są po wykupieniu najtańszego pakietu. W WP Pilot kosztuje on 5,99 zł miesięcznie - płatność cykliczna lub 4,10 zł przy jednorazowej płatności za rok z góry. Dostajemy tu dostęp do 43 kanałów.

W MEGOGO jest to 51 kanałów, a sam pakiet kosztuje 6,99 zł przy zakupie na 3 miesiące BLIKIEM, później przy cyklicznej płatności co miesiąc koszt ten wynosi 9,99 zł miesięcznie.

Najdroższy pakiet telewizji online WP Pilot i MEGOGO

Prawdziwa internetowa kablówka, dostępna jest w najdroższych pakietach, gdzie dochodzą takie kanały jak TVN24, filmowe kanały AXN i FilmBox, Comedy Central, FOX, BBC czy przyrodnicze i dziecięce. W WP Pilot pakiet ten kosztuje 54,99 zł miesięcznie przy cyklicznej, odnawialnej co miesiąc płatności za 137 kanałów.

W MEGOGO jest to podobnie 137 kanałów w pakiecie za 44,99 zł miesięcznie. Mamy tu więc 10 zł tańszy koszt, ale jednocześnie spore różnice w ofercie programowej. Wymienię tu na przykład dostęp do kanałów sportowych - Eleven Sports, w WP Pilot to dodatkowy, płatny pakiet, a już prawdziwą różnicę robi zestaw kanałów typu - Filmy premium, Seriale i Filmy na kanapie.

To kanały, w których przez całą dobę wyświetlane są filmy i seriale z wyższej półki, oczywiście bez reklam, z opcją cofania do początku czy odtwarzania dowolnej pozycji w programie TV do dwóch tygodni wstecz. Osobiście porównałbym te kanały do biblioteki Amazon Prime, przynajmniej jeśli chodzi o filmy, seriale są średnie.

Zarówno Eleven Sports jak i te dedykowane kanały filmowe, dostępne są w Pakiecie Optymalnym za 34,99 zł i Maksymalnym za 44,99 zł.

Co wybrać? WP Pilot czy MEGOGO?

Jeśli chodzi o darmową ofertę (dostępną po założeniu konta) z wymienionymi ograniczeniami lub najtańszy pakiet z podstawowymi kanałami, zdecydowanie lepszą opcją będzie WP Pilot. Natomiast, jeśli mówimy o prawdziwej internetowej kablówce, dużo bogatszą i atrakcyjniejszą programowo (i cenowo) ofertą jest ta dostępna w MEGOGO.

Nadmienię tu jeszcze, co jest istotne, gdy w jednym gospodarstwie korzysta z internetowej kablówki więcej osób - w WP Pilot w ramach jednego konta można oglądać kanały tylko na jednym urządzeniu. W przypadku MEGOGO jest to pięć urządzeń - na każdym można oglądać w jednym czasie co innego.

Stock Image from Depositphotos.