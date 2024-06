Futbol przyszłości i technologie na Euro 2024

0

Nasza przygoda z Euro 2024 dobiegła końca, ale piłką wciąż pozostaje w grze – i to piłka nie byle jaka, bo dopakowana technologią. Z niej, a także z wielu innych, nowych narzędzi sędziowie korzystają na boisku. To właśnie one są motywem nowego epizodu Antyweb Po Godzinach.