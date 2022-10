Ekstraklasa w Canal+ na kolejne 4 lata. Kwota kontraktu zwala na kolana

Po serii utraconych rozgrywek piłkarskich na wyłączność na przestrzeni ostatnich lat, że wymienię tu tylko prawa do Ligi Mistrzów, Ligi Europy włoskiej Serie A czy w końcu prestiżowych rozgrywek angielskiej piłki nożnej Premier League, sukcesem zakończyły się rozmowy Canal+ z Ekstraklasą.

Marcin Animucki, prezes Ekstraklasy SA.:

Cieszymy się, że w dalszym ciągu będziemy współpracować z CANAL+, gdyż od lat jest to nasz sprawdzony partner i to nie tylko w dobrych, ale też złych czasach, co pokazał choćby okres pandemii. Kontrakt z CANAL+ gwarantuje nam stabilność finansową i warunki do dalszego rozwoju ligi i klubów.