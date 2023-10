Ogrom nowości trafia do YouTube! Zobacz co się zmienia

Nowy wygląd już był. Teraz pora na nowe funkcje w YouTube

Wielkie zmiany wizualne trafiły na YouTube już w ubiegłym roku. Wszyscy zdążyliśmy już do nich przywyknąć, tym razem czas na zasypanie nas nowymi funkcjami. I jestem przekonany, że lwia część użytkowników doceni nadchodzące nowości.

Pierwszą z nich będzie "stabilna głośność", czyli dbanie platformy o to, aby żadne kosmicznie głośne dźwięki nie atakowały nas z zaskoczenia. YouTube automatycznie zadba o to, by zredukować różnice w głośności odtwarzanych materiałów. To zmiana, która już teraz trafia do użytkowników i znajdziemy ją w zakładce z dodatkowymi ustawieniami — tuż obok zapętlania wideo i trybu ambientowego. Jeżeli jeszcze nie jest u Was widoczna, to warto uzbroić się w cierpliwość. Ze względu na ogromną bazę użytkowników, takie wdrażanie nowości u największych graczy najczęściej rozciąga się przez kilka tygodni.

Ponadto YouTube zmienia rozmiar miniaturek przy "przeszukiwaniu" wideo. To zmiana, która ma pozwolić sprawniej odnaleźć interesujący nas fragment. A jeżeli zdarza wam się regularnie przypadkiem przesunąć pasek progresu, to i dla Was platforma ma drobne usprawnienie. Teraz przesuwając go ręcznie w momencie skąd się przenieśliśmy czekać na nas będą wibracje. Fajną zmianą jest też możliwość zablokowania ekranu podczas oglądania wideo, by uchronić się przed takimi historiami. To także tryb, z którego z pewnością ogromny użytek zrobią wszyscy oddający smartfon czy tablet z YouTube w ręce najmłodszych miłośników serwisu.

Ponadto wszyscy fani szybszego odtwarzania mogą już otwierać szampana. YouTube od dawna ma opcję przyspieszania 2x — szczególnie przydatną gdy poszukujemy interesującego nas fragmentu, a twórcy nie zadbali o odpowiednie rozdziały i zakładki czy dla miłośników podcastów. Teraz nie trzeba już będzie błądzić po opcjach. W trybie pełnoekranowym lub portretowym wystarczy dotknąć ekranu i przytrzymać przez chwilę palec, by aktywować dwukrotnie szybsze odtwarzanie. To nowość, która ma trafić zarówno na smartfony, tablety jak i komputery.

Łatwiejsze wyszukiwanie YouTube. Co się zmieni?

Wspomniałem już o tym, że YouTube pozwoli łatwiej przeszukiwać odtwarzane materiały wideo. Ale na tym jeszcze nie koniec: teraz platforma oferuje także rozpoznawanie piosenek i głosów na zasadzie podobnej, jak robi to chociażby Shazam. Wystarczy dać YouTube próbkę głosu czy zanucić piosenkę, a ten z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji automatycznie odnajdzie piosenki, wywiady i inne. Na początku funkcja będzie dostępna wyłącznie dla użytkowników Androida.

Ponadto YouTube doczeka się także nowej zakładki, w ramach której wszystkie materiały będą dostępne w jednym miejscu. Sekcję "Biblioteka" w dolnym menu zastąpi "Ty". A tam czekać na nas będą wszystkie treści, które dotychczas rozsiane były w zakładce związanej z naszym kontem oraz w znikającej bibliotece. Nowości od dzisiaj trafiają do użytkowników.