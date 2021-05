Tak przynajmniej twierdzi koreański serwis The Elec, według którego tegoroczne smartfony Apple dostępne będą w czterech wersjach – posiadający ekran 5,4 cala iPhone 13 Mini, 6,1-calowy iPhone 13, 6,1-calowy iPhone 13 Pro oraz 6,7-calowy iPhone 13 Pro Max.

Trudno mi uwierzyć, że 120 Hz nie pojawi się w tegorocznych modelach i byłem mocno rozczarowany tym, że nie dostały ich dwunastki, natomiast najprawdopodobniej obsługa 5G i ekran z wyższą wartością odświeżania był dla iPhonowej baterii problemem, z którym firma nie mogła sobie poradzić.

Ekrany od Samsunga mają oferować dynamiczne dostosowywanie odświeżania w zależności od tego, co będzie na nim wyświetlane. Oczywiście chodzi o jak najlepszą optymalizację energii, a smartfony mają charakteryzować się 20% większą oszczędnością prądu niż dotychczasowe modele. Wiele wskazuje na to, że w iPhonach 13 Pro pojawi się również always-on display. Samsung miałby dostarczyć Apple 80 milionów ekranów OLED z odświeżaniem na poziomie 120 Hz.

Ekrany OLED do iPhone 13 i iPhone 13 Mini ma natomiast stworzyć LG. I tu niestety zła informacja, bo mówi się o odświeżaniu na poziomie jedynie 60 Hz. Jeśli okaże się to prawdą, bez dwóch zdań wpłynie na moją decyzję zakupową. Jestem nastawiony na wymianę iPhona 11 na iPhona 13, ale tylko jeśli ekran nowego bazowego modelu zaoferuje coś więcej niż 60 Hz. Jednocześnie wypuszczenie smartfona za około 4 tysiące złotych z ekranem 60 Hz będzie słabe, bo androidowi producenci oferują za dużo niższe pieniądze przynajmniej 90 Hz. Potrafi to nawet zrobić Samsung, który oferuje taki ekran w Galaxy A52 kosztującym 1599 złotych, więc nie ma rzeczy nierealnych, szczególnie jeśli mówimy o bazowym iPhone 13, który będzie kosztował przynajmniej 4199 złotych (bo tyle Apple życzyło sobie za iPhone 12 na premierę).

LG planuje stworzyć 30 milionów ekranów OLED do iPhonów 13 i iPhonów 13 Mini.

Oprócz ekranów, same iPhony 13 nie zapowiadają się na rewolucję pod żadnym kątem. Dostaniemy najprawopodobniej nowy chip A15 Bionic, nieco lepsze aparaty oraz nowy system stabilizacji. Do tego nieco mniejszy notch, FaceID, nowe kolory i pamięć wewnętrzną z maksymalną pojemnością 1TB.

