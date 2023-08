Jak edytować zdjęcia z AI? Najbardziej przydatne funkcje i nowości

Luminar Neo

Dostępna na Windowsa i macOS aplikacja nie jest darmowa - kosztuje 19 dolarów miesięcznie lub 10 dolarów miesięcznie przy umowie na rok. W zamian dostajemy jednak pełnoprawne narzędzie do obróbki i poprawiania naszych zdjęć, zwiększania rozdzielczości i tym podobnych działań. Większość czynności wykonujemy po prostu klikając na poszczególne przyciski, co pozwala w mgnieniu oka nanieść zmiany, które nie opierają się tylko na profilach, ale także algorytmach i analizie obrazu. W efekcie aplikacja nie stosuje zmian wobec całego obrazka, lecz poszczególnych obszarów, co daje oczywiście znacznie lepsze rezultaty. Przejdź na stronę Luminar Neo.

Canva

Multiplatformowa aplikacja fenomen ostatnich lat, która już wcześniej pozwalała szybko tworzyć gotowe grafiki na podstawie innych materiałów, ale obecność AI wprowadza Canvę na inny poziom. Wszystko dlatego, że oprócz szablonów i gotowych materiałów do naszej dyspozycji są także prompty AI, które pozwalają umieszczać na grafikach dokładnie to, czego potrzebujemy, ale nie dysponujemy akurat konkretnych zdjęciem. Darmowy plan ma pewne ograniczenia, ale wiele osób polega na nim każdego dnia, więc najlepiej zweryfikujcie, czy nie będzie dla Was wystarczający, zanim wykupicie wersję premium. Przejdź na stronę Canva.

Pixlr

Webowa aplikacja przyrównywana do Photoshopa także oferuje możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji, dlatego łączy w sobie cechy obydwu narzędzi. Oferuje ono zaawansowane możliwości, takie jak kontrolowanie różnych warstw w grafice, edycję masek oraz dostosowywanie przejść kolorystycznych. Dzięki tym funkcjom Pixlr staje się doskonałym wyborem dla osób poszukujących skutecznego narzędzia do tworzenia i edycji grafiki, gdzie można także wykorzystać AI do uzupełniania brakujących elementów czy obszarów. Przejdź na stronę Pixlr.

Lensa

Twórcy niezwykle popularnej aplikacji Prisma przygotowali także apkę Lensa, która za pomocą pojedynczego dotknięcia ekranu poprawia nie tylko całe fotografie, ale przede wszystkim poszczególne elementy. Nie ma potrzeby dokładnie zaznaczać tła, twarzy, policzków czy oczu - wszystkim sterujemy za pomocą suwaków, co sprawia, że najmniej techniczne osoby bez żadnych przeszkód będą mogły szybko i wygodnie poprawić fotki, które nie wyszły dokładnie tak, jak sobie tego życzyliśmy. Przejdź na stronę Lensa.

Adobe Photoshop

AI wbudowane w Photoshopa rośnie w siłę, dlatego w ręce użytkowników oddano możliwość automatycznego podmieniania nieba na inne z katalogu, dostosowywanie całych fotografii do wskazanej pory dnia czy wypełnianie zaznaczonej przestrzeni nową treścią w sposób kontekstowy. Czasem pozwoli to usunąć niepożądane przedmioty czy osoby ze zdjęcia, innym razem umożliwi znacznie rozszerzyć kadr na fotografii czy w wideo, do czego coraz częściej jest to narzędzie wykorzystywane. Zaznaczanie obiektów i postaci również korzysta z AI, dzięki czemu bardzo szybko naniesiemy zmiany na konkretne obszary. Adobe FireFly bazuje na zdjęciach z wewnętrznego stocka, dzięki czemu mamy pewność, że nie łamiemy prawa używają niektórych fotek w całości lub edytowanych. Wszystko to jednak kosztuje, ponieważ dostęp do Photoshopa wymaga aktywnej subskrypcji Adobe CC w ramach jednego z dostępnych pakietów. Przejdź na stronę Adobe Photoshop.

Adobe Express

Aplikacja webowa i mobilna umożliwia za pomocą kilku kliknięć wykorzystać gotowe szablony do grafik i filmów do postów na social media, strony internetowe oraz do innych mediów. To odpowiedź Adobe na popularność Canvy, która podbierała mniej zaawansowanych użytkowników. Baza Adobe Stock to ogromny katalog grafik i zdjęć, z których można korzystać wygodnie wewnątrz aplikacji za pomocą wyszukiwarki i właśnie te same materiały są też używane do generowania potrzebnych treści z wykorzystaniem Adobe Firefly. Ten ostatni to, najkrócej rzecz ujmując, generator grafik i platforma do edycji materiałów z użyciem AI. Wystarczą odpowiednie komendy, by w ciągu chwili uzyskać pożądane efekty w dowolnym typie materiałów. Przejdź na stronę Adobe Express.

Remove.bg

Ile razy potrzebowaliście po prostu usunąć tło z grafiki lub zdjęcia? Do niedawna takie czynności były zarezerwowane dla najdroższych i najbardziej zaawansowanych narzędzi, którymi na dodatek trzeba było umieć się posługiwać, więc próg wejścia był niesamowicie wysoki. Obecność algorytmów i funkcji AI sprawia, że takie funkcje nie tylko działają lepiej i szybciej w bardziej zaawansowanych narzędziach, ale czasami wystarczy tylko kliknąć, by pozbyć się konkretnego fragmentu fotki lub grafiki. Usługa Remove.bg po prostu wycina tło z przesłanego do usługi zdjęcia (także zapomocą urla) i robi to zupełnie za darmo. My musimy tylko później zapisać plik PNG z przezroczystym tłem na naszym urządzeniu. Można też dodać inną grafikę, która zastąpi tło. Przejdź na stronę Remove.bg.