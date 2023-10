Apple ma najlepsze konferencje. Nie zgadniecie, czym je nagrywa

Apple to firma, która produkuje jedne z najlepszych sprzętów na świecie, jeżeli chodzi o elektronikę konsumencką. I oczywiście - najłatwiej w tym wypadku pokusić się o to, by swoją reputację budować na rekomendacjach znanych osób, które używają danego sprzętu. Tak robią inne marki, zatrudniając do swojej kampanii sportowców i celebrytów.

Jednocześnie jednak wiadomo, że w tym wypadku są to osoby bardzo dobrze przez markę opłacane. Co można więc zrobić, by przekonać użytkowników, że reklamowany sprzęt faktycznie jest tak doby, jak się mówi? Apple znalazło na to sposób.

Konferencja Apple została nagrana iPhonem

Tuż przed konferencją, która miała miejsce dziś w nocy, a na której poznaliśmy nowe Macbooki i iMaci z procesorem M3 (więcej o tym znajdziecie tutaj: Apple M3 zadebiutowało w Macbookach Pro i nowym iMacu), mogliśmy zobaczyć planszę z małym, ale bardzo znaczącym tekstem, że cała konferencja została nagrana przy użyciu telefonu Apple.

Oczywiście - wstawki nagrywane iPhone'm były już na poprzednich konferencjach, jednak teraz Apple przeszło samo siebie, nagrywając całą konferencję w ten właśnie sposób. Fakt, że udało im się się to zrobić bez zauważalnych spadków jakości jest najlepszą reklamą iPhone'a jaką chyba można sobie wymyślić. I oczywiście - wiadomo, że telefon od Apple nie był w tym wypadku po prostu trzymany w rękach. Towarzyszyło mu zapewne całe studio, z profesjonalnym oświetleniem, stabilizacją, dźwiękiem oraz zaawansowana postprodukcja.

Niemniej - jest to imponujące, że firma była w stanie podjąć takie ryzyko i na sto procent w tym momencie każda kolejna konferencja również będzie nagrywana w ten właśnie sposób.

Jestem ciekawy - co na to konkurencja.