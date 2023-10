Problemy z matematyką? Google rozwiąże za Ciebie wszystko

Odrabianie lekcji to jak wiadomo jedna z najmniej przyjemnych czynności na świecie. Niestety - nasz system edukacji jest, jaki jest i nic się w tym zakresie nie zmieniło od dłuższego czasu oraz raczej nic się nie zmieni. Oczywiście- technologia pomaga nam w tym wydatnie. Od kalkulatorów, przez połacie internetu, który znacznie ułatwił dostęp do wiedzy, po rozwiązania pokroju chatuGPT, który dziś nagminnie używany jest chociażby do pisania obowiązkowych wypracowań.

I chociaż ChatGPT potrafi też rozwiązywać równania matematyczne (a nawet przeprowadzać nas przez nie krok po kroku), to wciąż wpisywanie skomplikowanego problemu w jego pole tekstowe może być problematyczne i nieprecyzyjne. W wielu wypadkach, jak np. zadania matematyczne, łatwiej byłoby po prostu przesłać tam zdjęcie.

I można tak zrobić. Tyle, że w wyszukiwarce Google

Jak możemy dowiedzieć się z blogu firmy, Google wdraża nowe rozwiązania, jeżeli chodzi o możliwości aplikacji firmy na smartfony. Wyszukiwarka oraz Google Lens właśnie zostały wyposażone w funkcje rozwiązywania zadań matematycznych, a także - problemów z dziedziny biologii, chemii, fizyki czy astronomii. Firma pracowała nad tą nowością od 2020 roku.

Co więcej - nie musimy nic tam wpisywać. Wystarczy, że zrobimy zdjęcie naszego zagadnienia (np. zadania matematycznego), a firma nie tylko poda nam rozwiązanie na tacy, ale też - przeprowadzi nas krok po kroku przez to, jak należy dany problem rozwiązań. Jeżeli chodzi o zagadnienia z innych dziedzin - Google pozwala m.in. zobaczyć szczegółowe modele 3D poszczególnych elementów, jak komórki, molekuły czy całe planety i odpowiedzieć na pytania z nimi związane.

Pytanie tylko - gdzie jest granica pomiędzy pomocą naukową, a robieniem czegoś za ucznia.

Źródło: Depositphotos