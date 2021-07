Przeglądarki dziś to bez dyskusji najważniejsze oprogramowanie na większości komputerów na świecie. Nie tylko zapewniają możliwość połączenia się z internetem, ale są też miejscem, w którym odpalimy coraz więcej programów. Edytory dokumentów, edytory zdjęć, filmów czy muzyki, klienci poczty – co tylko sobie wymarzycie, można znaleźć w formie webowej. Ba, nawet programy, do których mamy dostęp np. z poziomu menu start dziś mogą być po prostu webowymi aplikacjami w opakowaniu przeglądarki (np. Facebook). Nie ma więc wątpliwości, że optymalizacja tych programów powinna być jedną z kluczowych kwestii dla twórców. W końcu dziś ludzie mają otwarte nie kilka, a kilkadziesiąt zakładek, które potrafią dosyć skutecznie zdławić nawet potężny sprzęt. Każa przeglądarka ma na to nieco inny sposób, ale chyba najwydajniej, póki co, radzi sobie z tym Edge.

Edge pozwala oszczędzić aż 42 proc. zasobów systemu

Jakiś czas temu informowaliśmy was o nowej funkcji Edge’a, która z pewnością przypadnie do gustu chociażby użytkownikom laptopów. Pozwala ona bowiem uśpić zakładki, które mamy otwarte, a których długo nie odwiedzaliśmy i dzięki temu – oszczędzić jakąś cześć zasobów systemowych. Użytkownicy mogą wybrać, po jakim czasie program ma deaktywować karty i odciążać komputer. Teraz, w najnowszej wersji Edge oprócz tego będzie nas też na bieżąco informował, ile zasobów systemowych zostało oszczędzonych względem sytuacji, w której wszystkie karty są aktywne. Jak duże mogą to być oszczędności? Według samego Edge’a mogą one sięgać nawet 90 proc. dla pojedynczej karty.