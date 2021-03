Możecie znów pobrać Facebooka z Microsoft Store. Tylko… po co?

Jestem zdania, że pomimo wali krytyki, sklep Microsoftu rozwinął się dziś do tego stopnia, że jeżeli mówimy o podstawowym (słowo klucz) użyciu komputera, dziś znajdziemy tam większość rzeczy potrzebnych nam do szczęścia. Jakiś czas temu Facebook przeprowadził akcję preprojektowywania swoich aplikacji w tym repozytorium i w ten sposób w 2020 na niemal rok znikła z niego aplikacja do przeglądania głównego serwisu firmy – Facebooka. Nikt za nią specjalnie nie płakał, patrząc na to jak działała. W międzyczasie dostaliśmy poprawioną wersję Messengera i wszyscy o temacie zapomnieli. Teraz jednak znienacka Facebook w wersji beta pojawił się z powrotem w Microsoft Store. Czy warto zwrócić na niego uwagę?

Facebook na Windows 10 to UWP, czyli Edge pod przykrywką

Jeżeli pobierzecie Facebooka z repozytorium Microsoftu (o ile wam się uda, znaleźć go nie jest wcale tak prosto), możecie się nieco rozczarować. W przeciwieństwie do Messengera, który w formie aplikacji jest dużo wygodniejszy w użyciu niż w przeglądarce, Facebook to po prostu UWP. Oznacza to, że klikając na ikonę uruchomiona zostanie przeglądarka Microsoft Edge (która nie szczędzi sobie zasobów systemowych), i za jej pomocą wyrenderowana zostanie treść okna. Jak się zapewne domyśliliście, Facebook w aplikacji nie różni się więc od tego w przeglądarce – ma wszystkie jej funkcje, łącznie z czatem.