Edge MTB rozpoczyna rewolucję u Garmina. Na to czekało wiele osób

Raptem kilka dni temu pisałem, że Garmin szykuje rewolucję i oto mamy jej pierwszego przedstawiciela. Najnowszy komputer rowerowy - Edge MTB został zaprojektowany z myślą o trudnych warunkach terenowych z jakimi mierzą się kolarze górscy. Wyposażony został między innymi w błoto- i żwiroodporne przyciski oraz szkło Corning Gorilla Glass, które zapewnia zwiększoną odporność na zarysowania. Dostępne są również różne opcje montażu, w tym uchwyt na górną rurę i uchwyt MTB. Komputer oferuje nowe profile jazdy - enduro monitoruje sumę podjazdów i zjazdów oraz każdy przejazd z osobna, a profil downhillu automatycznie zapisuje trasę po każdym zjeździe, co pozwala na dokładne śledzenie statystyk jazdy, nawet po powrocie na górę busem czy wyciągiem.

Dokładniejszy GPS z częstotliwością 5 Hz

Jednak najważniejsza zaleta Edge MTB tkwi w zastosowanym module GPS. To pierwszy komputer rowerowy w swojej klasie z nagrywaniem GPS o częstotliwości 5 Hz. Dzięki temu rowerzyści mogą uzyskać szczegółowy podgląd linii szlaków z większą precyzją, co jest szczególnie istotne podczas szybkich zjazdów. W takim trybie urządzenie zapewnia do 14 godzin pracy baterii lub do 26 godzin w trybie oszczędzania energii, co pozwala na całodniowe przygody na szlaku. Edge MTB to model pokroju Edge 540, tylko w jeszcze mniejszej, ale za to bardziej wytrzymałej obudowie. Niestety Garmin nie zdecydował się na wprowadzenie dotykowego ekranu, więc jesteśmy zdani tylko na obsługę przez 7 przycisków.

Urządzenie oferuje rozbudowane funkcje treningowe i nawigacyjne. Użytkownicy mogą ustawiać bramki pomiaru czasu na trasie, aby rejestrować międzyczasy i kontrolować swoje postępy. Po jeździe możliwe jest analizowanie danych wydajnościowych w celu poprawy poszczególnych elementów. Edge MTB zapewnia dostęp do globalnych tras MTB bazujących na danych Trailforks. Posiada również fabrycznie zainstalowane mapy Garmin TopoActive, a także możliwość wyznaczania tras na podstawie Trendline Popularity Routing. Funkcja Forksight wyświetla nazwy szlaków, profile wysokości, dystans od punktu początkowego, poziom trudności szlaku i kierunek jazdy. Urządzenie monitoruje statystyki jazdy rowerem górskim, takie jak liczba skoków, długość skoku, czas zawieszenia, Grit i Flow. Edge MTB jest kompatybilny z funkcjami bezpieczeństwa, takimi jak LiveTrack i wykrywanie incydentów (po sparowaniu ze smartfonem). Współpracuje również z radarami rowerowymi Varia i inteligentnymi światłami, a także komunikatorami satelitarnymi inReach (wymagana jest wtedy aktywna subskrypcja satelitarna).

Garmin Edge MTB to bez wątpienia ciekawe urządzenie, które otwiera całkiem nową kategorię produktów w ofercie tego producenta. Część jego funkcji trafi też w formie aktualizacji na topowy model Edge 1050. Jeśli natomiast zachęca was pancerny design i niewielkie rozmiary, to Edge MTB jest już dostępny w sklepach i na stronie Garmina w sugerowanej cenie detalicznej 1719 zł.