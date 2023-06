Ecovacs Deebot T20 OMNI - odkurza i mopuje podłogi, gdy odpoczywasz

Inteligentne rozwiązania to coś, co można błyskawicznie pokochać. Zdalnie sterowane światła czy rolety pozwalają szybciej i wygodniej przejść przez dzień, a wszechstronne roboty sprzątające same zadbają o czystość w naszych czterech ścianach.

Deebot T20 OMNI od marki Ecovacs, która jest sponsorem tego materiału, to spory krok naprzód, ale dlaczego - o tym dowiecie się za chwilkę. Sprzęt oferuje bowiem zaawansowane funkcje i doskonałą skuteczność sprzątania, zapewniając wygodę i precyzję,a także pozwalając użytkownikom cieszyć się czystością swojego domu bez wysiłku. Poznajmy go bliżej.

Ecovacs Deebot T20 Omni ma nowoczesny i elegancki design, który pasuje do różnych wnętrz. Jest kompaktowy, co przekłada się na łatwe dotarcie do zakamarków i wygodne przechowywanie. Jest to też możliwe dzięki innemu elementowi zestawu, ponieważ w pudełku z robotem znajdziemy też stację bazową o dużych możliwościach. Oferuje ona wbudowany worek na kurz o pojemności 3 litrów oraz pojemniki na świeżą i brudną wodę, z których każdy może pomieścić do 4 litrów. Chyba każdego ucieszy obecność funkcji automatycznego czyszczenia stacji. Dwie nakładki mopa są suszone gorącym powietrzem po zakończeniu czyszczenia, aby zapewnić odpowiednią higienę.

Po zakończeniu sprzątania, Deebot T20 Omni automatycznie wraca do swojej stacji ładowania, a w przypadku spadku energii w trakcie sprzątania, wróci do stacji, by ją uzupełnić i później wróci kontynuować sprzątanie, dokładnie tam gdzie je wcześniej przerwał. To wszystko dzieje się bez naszego udziału, a dodatkowo do naszej dyspozycji jest także asystent głosowy YIKO, który umożliwia wydawanie poleceń robotowi bez sięgania po smartfon i aplikację.

Po więcej informacji zapraszamy do naszego materiału wideo.