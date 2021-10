eCommerce na mapie Polski. Gdzie przybywa sklepów internetowych?

Rynek e-commerce w Polsce stale się rozwija. I choć nie jest to takie oczywiste, polskich sklepów internetowych zarejestrowanych jest obecnie ponad 51 tysięcy. A w których regionach kraju przybywa ich najwięcej?

Jak podaje Advox Studio powołując się na informacje zebrane przez Dun & Bradtsreet i pochodzące z danych z KRS, najwięcej sklepów internetowych działa w województwie mazowieckim. To nieco ponad 10 tysięcy zarejestrowanych działalności, co w skali kraju odpowiada niemal 20 procentom. Drugie w kolejności pod tym względem jest województwo śląskie. Tam znajduje się 6,5 tysiąca biznesów e-commerce. Stawkę zamyka województwo małopolskie z 5,1 tysiącami sklepów.

Tuż za podium znalazły się województwa: wielkopolskie (4,9 tys.), dolnośląskie (4,2 tys.), łódzkie (3,6 tys.), pomorskie (2,6 tys.), podkarpackie (2 tys.), lubelskie (1,9 tys.), zachodniopomorskie (1,8 tys.). Dalej mamy kujawsko-pomorskie (1,7 tys.), lubuskie (1,5 tys.), podlaskie (1,3 tys.) oraz świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie (po 1 tys.). Najmniej e-sklepów jest zarejestrowanych w województwie opolskim. To zaledwie 914.

Polski e-commerce w 2020 r. z mniejszym przyrostem niż w roku poprzednim

Wydawać by się mogło, że okres pandemii sprzyjać będzie wzrostom liczby tego typu działaności. Jednak to rok 2019 zaliczył największy wzrost. Zarejestrowanych e-sklepów przybyło w województwie dolnośląskim. 44% w stosunku do poprzedniego roku. Na drugim miejscu znalazło się województwo warmińsko-mazurskie ze wzrostem o 41%. Trzecie było województwo lubuskie (37,5%). W samym 2019 r. liczba zarejestrowanych w Polsce sklepów internetowych wzrosła o 26,5%.

Rok 2019 był przełomowy dla polskiego eCommerce. Wtedy też liczba transakcji w Internecie dokonywanych za pomocą BLIKa przekroczyła liczbę tych dokonywanych kartami płatniczymi. Według danych NBP w 3. kwartale 2019 r. Internauci płacili kartami 28 mln razy, a BLIKiem niemal 40 mln razy.

- komentuje Rafał Gadomski, CEO Advox Studio.

W 2020 r. ten wzrost nieco spowolnił. Najwięcej sklepów przybyło w województwie kujawsko-pomorskim: 37,5% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Najmniejszy wzrost zanotowało województwo lubuskie - 5%.

Jak wygląda polski e-commerce w 2021 roku?

Do września 2021 r. e-commerce najbardziej dynamicznie rozwijał się na Podlasiu. Tam zanotowano wzrost o 22% w stosunku do 2020 r. Podobnie na Lubelszczyźnie - 21,5%. W zachodniopomorskim przybyło o 17,5%. Dalej były województwa: lubuskie (17%), świętokrzyskie (16%), małopolskie i mazowieckie (po 14,5%), kujawsko-pomorskie (14%), dolnośląskie (13,5%), pomorskie i warmińsko-mazurskie (13%), śląskie (12,5%) oraz wielkopolskie i łódzkie (po 12%).

Dynamiczny wzrost liczby sklepów internetowych na polskim rynku eCommerce nie idzie w parze z ich dobrą kondycją finansową. Wielką bolączką polskiego eCommerce jest popularne przekonanie, że do prowadzenia sklepu internetowego wystarczy zaopatrzyć się w towar i stworzyć stronę www

- mówi Rafał Gadomski, CEO Advox Studio. - Tymczasem dla powodzenia kluczowe są takie kwestie jak pozycjonowanie w wyszukiwarkach postrzegane jako proces długofalowy czy aktywność reklamowa. Często problem stanowi już sama strona www, fatalnie zaprojektowana, nieintuicyjna, zniechęcająca klientów. Dlatego sklep internetowy warto budować na specjalnie do tego przeznaczonej platformie zakupowej. My polecamy naszym klientom elastyczną i korzystającą z zaawansowanej sztucznej inteligencji platformę Magento, z której korzysta już 10 proc. sklepów na całym świecie - dodaje Gadomski.

Źródło: informacje prasowe