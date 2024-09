EA zmienia zasady. Skład w FC 25 stworzysz już dziś!

Premiera FC 25 dla osób, które zakupiły edycje Ultimate, nastąpi już w ten piątek, ale nawet bez zamawiania wersji przedpremierowej możecie rozpocząć zabawę w nowej odsłonie piłkarskiej gry od EA Sports znacznie wcześniej, niż przypuszczaliśmy. Twórcy przesunęli bowiem wypuczenie platformy do zarządzenia klubem WebApp. Wszystko wskazuje na to, że pierwsze paczki otworzymy już dziś!

Przeglądarkowa platforma do zarządzania klubem w FC 25

Początkowy cykl życia EA FC – a dawniej serii FIFA – nie zmienia się od lat. Premiera pod koniec września, tydzień przed nią otwarcie serwerów dla posiadaczy edycji Ultimate, a jeszcze wcześniej start WebApp, czyli strony internetowej, przeznaczonej do zarządzania klubem, edycji taktyk, otwierania paczek czy wykonywania wyzwań budowania składu – słowem wszytko to, co można robić w menu gry, ale bez obowiązku jej fizycznego posiadania, bo wystarczy samo konto EA.

Źródło: EA

Twórcy ogłosili wcześniej, że WebApp standardowo pojawi się na dzień przed startem wersji przedpremierowej, by gracze mogli przygotować się na pierwszy gwizdek, ale wczoraj developerzy zmienili decyzję. Obecnie wszystko wskazuje na to, że WebApp pojawi się już dziś o godzinie 19:00 – choć warto uzbroić się w cierpliwość, bo standardem są ogromne kolejki graczy, które wpływają na stabilne działanie platformy. EA FC 25 otrzyma także aplikację Companion o takiej samej funkcjonalności, ale ta pojawi się dopiero 20 września.

Sama gra nie ma już w zasadzie żadnych tajemnic. Niedawno poznaliśmy szczegóły nowych trybów i mechanik, a wczoraj dowiedzieliśmy się, że w FC 25 pojawi się polski smaczek – w oficjalnej playliście tegorocznej odsłony pojawił się kawałek rapera, który wstrząsnął całą Polską.