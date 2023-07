TOP 5 gier z serii FIFA: Tak ewoluowała wirtualna piłka nożna

Seria FIFA przechodzi do historii – do których części warto wrócić?

Seria gier FIFA przez 30 lat była ikoną wirtualnej piłki nożnej. Ta piękna historia dobiega właśnie końca. FIFA kończy współpracę z EA Sports, a gra z numerem 23 kończy serię. To dobry moment, aby przypomnieć sobie najciekawsze tytuły, które ukazały się w ramach tego piłkarskiego uniwersum.

Tak, FIFA 23 będzie ostatnią grą z serią FIFA wydaną przez EA Sports. Nie oznacza to jednak, że studio na zawsze porzuca piłkę nożną. EA Sports chce kontynuować produkcję gier piłkarskich, a ich kolejny tytuł nosić będzie nazwę EA Sports FC. W oficjalnym wpisie na blogu EA zapewniło:

"Wszystko, co kochasz w naszych grach, będzie częścią EA Sports FC - te same wspaniałe doświadczenia, tryby, ligi, turnieje, kluby i sportowcy będą tam obecne. Tryb Ultimate Team, tryb kariery, drużyny Pro Clubs i VOLTA Football – wszystko będzie dostępne".

W oczekiwaniu na EA Sports FC cofnijmy się w czasie i powspominajmy najciekawsze gry z serii FIFA.

FIFA 98: Road to World Cup

Jedna z najbardziej przełomowych części serii, która zrewolucjonizowała doświadczenie piłkarskie w świecie gier. Po raz pierwszy w historii prawidłowo zaimplementowano tu zasadę spalonego. Do wyboru były 16 stadionów, w tym te, na których rozgrywano Mistrzostwa Świata FIFA w 1998 roku. Gra oferowała udoskonaloną sztuczną inteligencję, a tryb Road to World Cup zapraszał do rywalizacji z 172 narodowymi drużynami, zarejestrowanymi przez FIFA. Nie można zapomnieć o znakomitym soundtracku. Pamiętacie hit "Song 2" zespołu Blur? Ten utwór towarzyszył nam w grze razem z takimi przebojami jak "More", "Now Is the Time", "Keep Hope Alive" i "Busy Child" od Crystal Method oraz "Hugga Bear" autorstwa Electric Skychurch.

FIFA 2001

FIFA 2001 to kolejna istotna część serii, która przyczyniła się do rozwoju gier sportowych. Ta odsłona wprowadziła rewolucyjną funkcję trybu multiplayer online dla pecetowców. Właśnie ta FIFA otworzyła drzwi do globalnej rywalizacji. Gracze mogli teraz łączyć się przez internet i mierzyć się z innymi graczami z różnych zakątków świata. Wcześniej gry sportowe skupiały się głównie na trybach jednoosobowych lub rozgrywkach lokalnych. FIFA 2001 wprowadziła także liczne ulepszenia w porównaniu do poprzednich części, w tym jeszcze lepsze sterowanie, bardziej zaawansowane taktyki drużyn, dodatkowe ligi i drużyny oraz znacznie poprawioną sztuczną inteligencję przeciwników. To również pierwsza FIFA, gdzie zobaczyliśmy licencjonowane godła składów narodowych.

FIFA 06

Ta część zasługuje na wyjątkowe wyróżnienie w historii serii. Po raz pierwszy w grze pojawiły się komentarze w naszym ojczystym języku. Był to prawdziwy przełom dla polskich fanów gry, którzy mogli usłyszeć głosy znanych komentatorów sportowych – Dariusza Szpakowskiego i Włodzimierza Szaranowicza. Oczywiście, można się spierać, czy komentarz ten był dobry, ale dla wielu graczy stał się on ikonicznym elementem rozgrywki (a także źródłem niezapomnianych memów).

FIFA 09

FIFA 09 jest często wymieniana jako jedna z najlepszych odsłon serii, ze względu na innowacje w mechanice gry i realizmie. Ta odsłona wprowadziła dynamiczną kontrolę piłki, co umożliwiło graczom większą precyzję w operowaniu futbolówką. Dzięki temu piłkarze zyskali większą swobodę w przemieszczaniu się po boisku, wykonywaniu trików i prowadzeniu gry w sposób bardziej autentyczny. Producent gry wyliczył w 2009 roku ponad 250 usprawnień. System sterowania został również znacznie ulepszony, oferując bardziej responsywną i płynną rozgrywkę. FIFA 09 przyniosła także liczne usprawnienia graficzne, które podniosły poziom realizmu, a także udoskonaloną fizykę. Ponadto tryb kariery został rozbudowany, dając graczom większą kontrolę nad zarządzaniem klubem i budowaniem drużyny.

FIFA 14

FIFA 14 to tytuł, który na zawsze pozostanie w pamięci polskich fanów serii. Po ogłoszeniu, że Robert Lewandowski będzie twarzą rodzimej okładki gry, pojawiła się kolejna radosna wiadomość dla miłośników polskiego futbolu – licencjonowana Reprezentacja Polski, obok Ekstraklasy. FIFA 14 przyniosła oczywiście znaczne ulepszenia techniczne i wizualne. Ta odsłona wprowadziła nową technologię – Ignite Engine, która zapewniła bardziej realistyczną grafikę, bardziej szczegółowe stadiony i modele piłkarzy. Dzięki temu FIFA 14 wyglądała niesamowicie imponująco, z bardziej płynnymi animacjami i lepszymi efektami wizualnymi. Również fizyka piłki została znacznie ulepszona, co sprawiło, że jej zachowanie na boisku było jeszcze bardziej autentyczne. Ta część serii przyniosła także rozwinięty tryb Ultimate Team, który stał się jednym z najbardziej popularnych elementów gry. Dzięki niemu gracze mogli budować swoje własne drużyny, zbierać karty zawodników i rywalizować z innymi graczami online.

Źródło: EA

FIFA 17

FIFA 17 wprowadziła jedną z najważniejszych zmian w historii serii – silnik graficzny Frostbite. Ta zaawansowana technologia, która była używana również w innych popularnych grach, znacznie podniosła realizm i wizualną oprawę gry. FIFA 17 oferowała szczegółowe modele piłkarzy, jeszcze bardziej realistyczne oświetlenie, detale stadionów i lepszą atmosferę meczów. Jednak największą nowością w tej części był tryb fabularny zatytułowany "Droga do sławy". Gracze mogli wcielić się w rolę młodego piłkarza, Alexandra Huntera, i śledzić jego karierę na boiskach Premier League – od zera, do milionera.