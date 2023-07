Kobieta na pierwszej karcie Hero w FC24 – EA chwali się współpracą z Marvelem

Poznaliśmy oficjalnie pierwszą piątkę piłkarzy w wersji Hero, nawiązujących do uniwersum superbohaterów Marvela.

Już 29 września na sklepowe półki trafi duchowy następca FIFY – EA FC24. Wraz z szeregiem wizualnych zmian do gry trafi kontrowersyjna nowość, czyli kobiety w trybie Ultimate Team. Kontrowersyjna, bo internauci ostro wyrazili swoje niezadowolenie faktem zrównywania gwiazd męskiej piłki nożnej z wyraźnie mniej rozpoznawalnymi piłkarkami. Karawana nie ma jednak zamiaru się zatrzymywać, a Electronic Arts podgrzewa atmosferę, ujawniając karty Hero – po raz pierwszy w historii znalazło się tam miejsce dla kobiety.

Alex Scott pierwszą Bohaterką FUT

W dotychczasowych odsłonach piłkarskiego symulatora od EA pierwsze skrzypce grał tryb Ultimate Team, gdzie gracze mogą budować skład marzeń z obecnych i byłych gwiazd futbolu. Emerytowani piłkarze stanowią szczególnie ważny element rozgrywki, bo poświęcone im karty Hero oraz Icon mogą pochwalić się w większości bardzo dobrymi statystykami, przez co pożądane są szczególnie w początkowych etapach gry.

Otrzymanie karty Ikony lub Bohatera FUT stanowiło dla piłkarza pewnego rodzaju ukoronowanie kariery w rozumieniu społecznościowym, dlatego miejsce w tych szeregach zarezerwowane było tylko dla najbardziej rozpoznawalnych i utytułowanych zawodników. W FC24 specjalne karty otrzymają także kobiece zawodniczki i wiemy już, że pierwszą z nich będzie Alex Scott – wychowanka Arsenalu i wielokrotna reprezentantka Anglii.

Scott na pierwszej zapowiedzi pojawiła się u boku Carlosa Teveza czy Wesleya Sneijdera, byłej gwiazdy Realu Madryt. To wywołało oczywiście reakcję malkontentów, ale EA zapewne doskonale się tego spodziewało. Karty Hero ponownie zostały zaprojektowane we współpracy z ekipą Marvela, stylizując piłkarzy na superbohaterów. Trzeba przyznać, że prezentują się całkiem nieźle, ale design kart Hero z FIFY 23 robił jednak większe wrażenie. Co o nich sądzicie?