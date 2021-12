A na zaliczenie będą grać w gry! Powstaje liceum e-sportowe

Można nie interesować się e-sportem, można nie wspierać takich inicjatyw, ale nie można im odmówić rozmachu. W e-sporcie leżą ogromne pieniądze, a stale rosnąca popularność tematu i coraz większe nagrody przyciągają do siebie ludzi niczym magnes. To że e-sportowcy mają swoje specjalne treningi, jeżdżą na bootcampy i w asyście swoich szkoleniowców poświęcają długie godziny ucząc się nowych taktyk nie jest żadną tajemnicą. To obserwujemy od lat, zaś z każdym rokiem temat coraz bardziej nabiera rozmachu. W Polsce powstają klasy o profilach e-sportowych, ale Japonia idzie o krok dalej. I wkrótce ma tam zostać otwarte pierwsze liceum e-sportowe!

źródło: https://esports-hs.com

Esports Koutou Gakuin - liceum e-sportowe ma wkrótce zostać otwarte w Japonii

Jak informuje Kotaku, pierwsze liceum e-sportowe ma zostać otwarte w Japonii od nowego roku szkolnego — czyli od pierwszego kwietnia. Szkoła ma zostać sfinansowana przez operatora komórkowego NTT (a dokładniej: jego dywizję odpowiedzialną za e-sport) oraz drużynę piłkarską Tokyo Verdy. W radzie pedagogicznej mają zasiąść profesjonalni gracze e-sportowi oraz menadżerowie z firm finansujących całe to przedsięwzięcie.

Oczywiście bycie liceum e-sportowym w żadnym stopniu nie zwolni tamtejszych uczniów ze standardowych zajęć, które czekają ich kolegów i koleżanki w klasycznych szkołach. Tutejsza lista zajęć będzie jednak wzbogacona o dedykowane ich ścieżce kariery bloki tematyczne. Wśród nich znajdą się m.in. wiedza o grach, komentowanie gier, streaming i tworzenie treści. Ambicją szkoły jest przygotowywanie uczniów do profesjonalnej kariery gracza, twórcy VR, a także osób stricte tworzących gry: pisarzy, designerów, programistów. Warto jednak pamiętać, że mowa tutaj o liceum — więc ludziach jeszcze młodych, którzy dalej edukację w tematyce która ich najbardziej pociąga będą mogli kontynuować na wybranej przez siebie uczelni.

A co ze sprzętem i konkretnymi grami, których w szkole nie zabraknie?

Na tę chwilę na oficjalnej stronie szkoły nie padają żadne konkretne tytuły, z którymi będą się zapoznawać uczniowie. Wspomina się wyłącznie o gatunkach — pierwszo- i trzecioosobowych strzelaninach, strategiach czasu rzeczywistego oraz MOBA. Jeżeli zaś chodzi o sprzęt - to raczej nie będzie powodów do narzekań. Do tamtejszych sal trafi kilkadziesiąt komputerów 40 Galleria XA7C-R37, których sercem będą Intel Core i7-11700, Nvidia RTX 3070, 32GB pamięci DDR4 RAM oraz 1 TB dyski NVMe. Pierwsze wycieczki po kampusie wystartują już w styczniu - wtedy prawdopodobnie w sieci pojawi się nieco więcej szczegółów. Na konkrety związane z liceum tak mocno stawiającym na e-sport przyjdzie nam poczekać prawdopodobnie przynajmniej do początku japońskiego roku szkolnego, niemniej sam projekt wydaje się być naprawdę imponujący.

Źródło: Next Shark