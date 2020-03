E-sport jeszcze nigdy tyle nie zyskiwał co teraz!

W zeszłym tygodniu z przyjemnością pisałem o tym, gdzie będzie można oglądać najnowszy sezon F1. Niecierpliwie czekałem do 2 w nocy, aby obejrzeć pierwszą w tym sezonie sesję treningową. Niestety – co było do przewidzenia – cały weekend wyścigowy został odwołany. Podobnie dzieje się w innych dyscyplinach sportu, europejskie rozgrywki piłki nożnej, NBA, wyścigi DTM, NASCAR, wszystko przez koronawirusa. Dla wszystkich fanów to ogromne rozczarowanie, brakuje im rywalizacji i emocji. Dla włodarzy poszczególnych rozgrywek to ogromne straty, czasami wizerunkowe, ale zawsze finansowe. To wszystko sprawia, że e-sport zaczyna wkraczać na pierwszy plan.

I tak oto w zeszły weekend odbył się mecz między zespołami z ligi hiszpańskie: Real Betis a Sevilla. Jak? Z wykorzystaniem dobrze znanej gry FIFA 20. Każda z drużyn wybrała jednego z zawodników na swojego reprezentanta. Z Real Betis był to Bojra Iglesias, a po stronie Sevilli wystąpił Sergio Reguilon. Cały mecz był transmitowany na platformie Twitch. Na głównym kanale oglądało go ponad 60 tysięcy kibiców, a pamiętajmy, że aktywna była też cała masa transmisji pobocznych.

Podobna sytuacja miała miejsce w świecie Formuły 1. W tym przypadku znany z zamiłowania do gier Lando Norris który jest etatowym kierowcą zespołu McLaren transmitował jeden ze swoich wyścigów również na platformie Twitch. Lando skupił na sobie wzrok fanów zarówno e-sportu jak i kibiców którzy do tej pory oglądali wyścigi jedynie na torze lub w telewizji. Jego pościg z ostatniego miejsca na 6 pozycję oglądało ponad 100 tysięcy osób z czego 65 tysięcy na jego kanale.

🤷‍♂️ Sure, connect four is cool but we’ve got a better idea!

We need 63 other teams to enter a knock-out FIFA 20 tournament.

To enter, all we need is the club to RT this tweet.

We will host a live draw this Tuesday…

🙏 for an away day to @ManCity #UltimateQuaranTeam #LOFC pic.twitter.com/7aycsrn48r

— Leyton Orient (@leytonorientfc) March 15, 2020